Гонки на собачьих упряжках в воскресенье стартуют в Марий Эл

Йошкар-Ола, 19 февраля. Спринт-гонки на собачьих упряжках «YO City След» 2021» в ближайшее время состоятся в Марий Эл. Организаторы мероприятия раскрыли подробности его проведения.

Состязание среди любителей езды на санях с упряжкой пройдет на лыжной базе «Корта», передает портал «Медиапоток». Участие в гонке 21 февраля примут спортсмены со всей России.

Предполагается, что всего в рамках спортивного мероприятия будет три заезда: один ночной и два дневных. Организаторы «YO City След» 2021» подчеркивают, что с помощью события намерены привлечь внимание россиян к этому виду спорта. Вдобавок к этому участники из Марий Эл готовятся не только к российским, но и международным турнирам по гонкам на собачьих упряжках.

Уроженец Саранска Иван Малюгин занял второе место на Всероссийских соревнованиях «Зимний Кубок КСК «Виват, Россия!» по конкуру. Со спортсменом и его наставником ранее пообщался корреспондент ФАН.