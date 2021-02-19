Норкин поддержал антиковидные меры анекдотом про тещу

Москва, 19 февраля. Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал ношение масок и рассказал зрителям новый анекдот.

В студии вели разговор о вакцинации и востребованности российского препарата «Спутник V». В конце программы «Место встречи» участники понадеялись, что каждый россиянин сможет получить доступ к отечественной вакцине. Иностранцы также могут нуждаться не только в российских «автомате Калашникова и водке», но и в «Спутнике V», подчеркнули гости программы.

В заключение передачи Норкин поддержал инициативу по ношению масок. Свою мысль он закрепил при помощи анекдота.

«Позавчера гулял со своей девушкой, были в масках. Так жена и теща меня не узнали!» — пошутил телеведущий.

Ранее звезда программы «Место встречи» поразил студию детским стихотворением про COVID-19, передает «Национальная служба новостей».