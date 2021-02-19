Утечка файлов Integrity Initiative вскрыла сеть агентов Лондона в России и на Украине

С момента первой утечки внутренней информации программы Integrity Initiative прошло уже более двух лет. Эта программа правительства Великобритании отвечала за финансирование более двух десятков подрывных и пропагандистских НКО, которые, действуя в России, получали деньги напрямую из Лондона. Как выяснилось из утечки, только за первую половину 2018 года они «освоили» более 2 миллионов фунтов стерлингов.

За последние годы в России были приняты сразу несколько законов, которые максимально осложнили для таких западных программ работу в нашей стране. Все их клиенты, привыкшие к безнаказанному получению сомнительных грантов, были объявлены иностранными агентами.

Однако, как выяснилось из новейшей утечки, сеть «агентов на зарплате» отнюдь не исчезла, но перешла на подпольное положение и реструктуризировалась.

Управление из Форин-офис

Как и любая «несанкционированная» утечка, нынешняя публикация внутренних документов Integrity Initiative достаточно фрагментарна. По сути дела, это содержимое папок компьютера кого-то из грантополучателей, получившего целый ряд программных документов от самой Integrity Initiative, в том числе образцы заполнения документов на грант, а потом подготовившего собственную заявку. Такой вывод можно сделать исходя из того, что во взломанных документах оказались сразу несколько заявок, касающихся стран Прибалтики, Средней Азии, Украины, Молдавии и России.

В частности, документы по Средней Азии, которые представлены проектом «консалтинговой» компании Albany Associates, содержат интересный список контактных персон — высокопоставленных дипломатов британских посольств в Бишкеке и Астане. Формально это еще можно как-то объяснить: официальная «миссия» Albany Associates — помощь странам в решении проблем с бедностью, преступностью и загрязнением окружающей среды. Хотя по факту «заявка» на грант от Albany Associates касалась совсем иного — борьбы с информационным влиянием России в Средней Азии.

Кроме того в заявке компании упомянут еще один контакт, некий Энди Прайс, работающий непосредственно в британском Форин-офис и засветившийся в целом ряде информационных скандалов. В частности, его называют ключевой персоной в раскручивании скандала по «отравлению» Скрипалей и в организации целого ряда конференций «по противодействию информационной агрессии РФ».

Интересно, что мероприятия, проводимые Прайсом, имеют все признаки конспирации. В частности, на них используется так называемое правило «Чатем-хауса»: полный список приглашенных никогда не разглашается, а цитирование материалов предусматривает, что участники дискуссии вправе использовать полученную ими информацию, но при этом ни фамилия, ни иные данные об источнике получения разглашаться не могут.

Правило «Чатем-хауса» обычно пытаются представить в качестве «инструмента защиты открытости дискуссий», однако смысл его применения гораздо проще. Такой формат обсуждения позволяет «легализовать» нужную информацию через публичных персон, даже если ее источником были спецслужбы или в ее основе лежит пропаганда в рамках спецоперации.

Стоит понимать, что именно такой подход использовался в раскручивании сюжетов об «отравлении» Скрипалей и Навального: на Россию вываливались анонимные обвинения из неизвестных источников, после чего значение имели уже не документы, анализы или экспертизы, но истерия, раскручиваемая в СМИ.

Удар через «местных экспертов»

Второй интересный момент в деятельности Integrity Initiative раскрывают файлы, касающиеся стран Балтии и Украины. Они собраны в папках проектов BBC Media Action, проводимых также совместно с Albany Associates и рекламным агентством М&С Saatchi.

Опять-таки, в декларируемые функции BBC Media Action входит продвижение телевизионных и иных продуктов производства Британской вещательной корпорации, а М&С Saatchi — «всего лишь» престижная сеть рекламных агентств. Однако в опубликованных документах мы видим совсем иное — план «информационного воздействия» на русскоязычное население стран Прибалтики и Украины.

В своей обычной бизнес-манере специалисты из М&С Saatchi «сегментируют рынок», констатируя, что надо бороться за молодое поколение возрастом до 40 лет, так как более старшие русскоязычные жители постсоветского пространства слишком, мол, отравлены русской и советской культурой и не примут никаких пропагандируемых установок. Причем в тексте исходного документа слово «культура» уничижительно взято в кавычки.

В качестве примера «воздействия на изменение сознания» приведена биография одного из «местных экспертов» (local media expert), украинки Виктории Чумак, известной под псевдонимом Лера Лауда. Если рассматривать официальную биографию Чумак, то ее трудно заподозрить в сотрудничестве с пропагандистами на зарплате у Форин-офис: она занимается в Киеве проектом «Книга.ua», посвященным украинскому книгоизданию, и руководит программой вечерних курсов «Кругозор», которая называет себя не иначе как «супермаркетом знаний».

В действительности же приведенная авторами заявки по программе Integrity Initiative персона Виктории Чумак — идеальная иллюстрация применения «удара через культуру и образование», когда реально существующая в странах Прибалтики и на Украине русская культура через такого рода «местных экспертов» подменяется наскоро слепленным псевдо-национальным суррогатом. Результатом такого процесса, как прямо указано в документах Integrity Initiative, должна стать полная замена русской и советской идентичности русскоязычного населения этих стран на «европейские и общечеловеческие ценности».

«Смена режима в России»

Еще в одном из опубликованных документов прямо говорится о целях Integrity Initiative в России:

«Наши цели в отношении России очень большие. Мы не хотим ничего меньшего, кроме смены режима в России, чего трудно добиться исключительно экономическим давлением».

Как и в случае с Прибалтикой и Украиной, «отмычкой» предполагается использовать все то же информационное оружие. В качестве одного из инструментов воздействия на общественное мнение России называется создание в нашей стране сети популярных видеоблогеров, которые расследуют коррупцию в правительстве. Нетрудно понять, что речь идет в первую очередь о проекте Алексея Навального, так как один из ближайших подручных блогера-уголовника, Владимир Ашурков, прямо засветился в качестве получателя британских грантов в прошлом взломе файлов Integrity Initiative.

Кстати, в документах, вскрытых при новейшем взломе, упоминается, что программы Integrity Initiative, курируемые британским Форин-офис, отнюдь не были закрыты после скандала 2018 года, но наоборот — получили еще более значительную поддержку, достигающую ежегодно нескольких десятков миллионов фунтов стерлингов.

Эти новые документы не только в очередной раз засвечивают ключевые персоны из подрывной сети Великобритании в России и на постсоветском пространстве, но и дают подробное представление о методах, которые Лондон использует в попытках уничтожить русскую культуру и идентичность.