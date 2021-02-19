Москва, 19 февраля. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что миллиардер Игорь Коломойский странно себя ведет. Под этим он имел в виду последние публикации СМИ, принадлежащие бизнесмену. По словам Погребинского, ангажированные журналисты продвигают прозападную повестку, несмотря на очевидное давление Вашингтона, пишет «ПолитПазл».

Эксперт назвал современную Украину «триумвиратом», состоящим из националистических движений, мягкотелой власти, управляемой внешним игроком. Поверить в это несложно, ведь тот факт, что все процессы в стране диктуются Вашингтоном, очевиден.

Сегодняшняя модель управления на Украине была запущена после 2014 года, когда в результате незаконного госпереворота был свержен действующий президент Виктор Янукович.

Вина в происходящем по большей части конечно же лежит и на олигархах. Именно так считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, о чем он и заявил в интервью интернет-порталу «Ваши новости».

Погребинский уверен, что местные миллиардеры озабочены лишь сохранением собственных активов, а потому действуют не в интересах родины и подстраиваются под удобную им политическую повестку, в большей степени внушаемую Западом.

«Довольно странно выглядит поведение Коломойского. Мы видим, как усиливается давление на него Соединенных Штатов. А его медийные ресурсы, тем не менее, полностью включены в прозападную повестку. Их трудно переключить», – указал Погребинский.

При этом эксперт не считает олигарха глупцом. По мнению политолога, Коломойский прекрасно понимает свое положение, но кардинальных действий не принимает.

Ранее Михаил Погребинский рассказывал, каковы истинные цели США по отношению к РФ.