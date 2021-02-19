Продюсер Дробыш и Настасья Самбурская оказались в долгах за нарушение авторских прав

Продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую признали виновными в незаконном использовании чужого произведения для написания и исполнения песни «Старая». Об этом сообщил корреспондент ФАН.

В суд на Дробыша и Самбурскую подала поэтесса Анастасия Рыбачук, которая утверждала, что созданное ею стихотворение легло в основу песни Самбурской. Суд начался еще в 2019 году, в результате Фемида встала на сторону поэтессы Рыбачук.

«В свою очередь текст означенной песни «Старая» является производным произведением, созданным в 2017 году, и представляет собой переработку вышеуказанного стихотворения «Мечта», что подтверждается представленным в материалы дела текстуальным построчным сопоставлением текстов стихотворения «Мечта» и песни «Старая», — говорится в решении суда.

В результате суд постановил выплатить ущерб поэтессе. Однако, как удалось выяснить ФАН, Виктор Дробыш и Настасья Самбурская не торопятся рассчитываться с долгами и уже попали в поле зрения судебных приставов. По данным издания, каждый из них должен выплатить поэтессе по 76 725 рублей.

Конфликт разгорелся и между ответчиками — Дробышем и Самбурской. Певица рассказала, что между ней и компанией продюсера есть соглашение, которое она подписала по неопытности. По словам Самбурской, в документе прописаны «кабальные условия», практически полностью ограничивающие ее деятельность как артиста.