Апокалипсис в Техасе: без воды, еды и тепла, полиция гонит голодных от мусорных баков

Пустые полки магазинов. Нет отопления, электричества и питьевой воды. Дороги непроходимы. Очереди за едой, но продовольствия катастрофически не хватает. При этом молоко сливают в канавы, а полиция не позволяет голодающим брать выброшенные в мусорные контейнеры еще пригодные для употребления продукты питания. Таковы реалии сегодняшнего Техаса, одного из крупнейших штатов США, где (о ужас!) пять дней назад выпал снег.

То, что нам кажется нормальными капризами февральской погоды, для изнеженных техасцев оказалось фактическим апокалипсисом, когда каждый сам за себя, и надежды на помощь от властей нет. Впечатляющий фоторепортаж о реальном положении в Техасе, о фактическом разграблении техасских магазинов, о пустых полках супермаркетов, об отсутствии в домах воды и отопления, об очередях за самым необходимым публикует Daily Mail.

ФАН в курсе драматических подробностей техасской трагедии — в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» о происходящем рассказала жительница Техаса Робин Висадж.

Нужно отметить, что продовольственный и энергетический коллапс в Техасе во многом рукотворный. При том, что в штате заканчивается провизия, магазинные полки пусты, а еду невозможно доставлять из-за отсутствия нормальных дорог, поврежденных непогодой (точнее из-за отсутствия воли и средств их просто нормально почистить), — фермеры сливают молоко в канавы, а у мусорных контейнеров с выброшенными вполне пригодными продуктами выставляют полицию, чтобы жители ничего оттуда не брали.

Сообщается, что фермерам, занимающимся животноводством, ежедневно приходится уничтожать молоко на сумму в восемь миллионов долларов из-за невозможности своевременно доставить сырье на перерабатывающие предприятия.

Местный бизнес ведет себя по-разному. Некоторые предприниматели открывают двери дорогих мебельных салонов, чтобы замерзающие в своих домах жители могли согреться и немного прийти в себя, расположившись на мягких уютных диванах. Но так поступают отнюдь не все. Немало владельцев супермаркетов и ресторанов, которые вызывают наряды полиции, чтобы полицейские охраняли выкинутую в помойку свежую и даже дорогую еду, которая начала размораживаться из-за сбоя подачи электроэнергии. Похоже, действует принцип Великой депрессии: пусть все сгниет, но голодным не дадим! Продукты не разрешают брать даже волонтерам, которые пытаются организовать раздачу еды нуждающимся.

Как выяснил ФАН, Техас в этом сомнительном ноу-хау не одинок: еду в мусорных баках охраняли с полицией от голодных в Портленде, Орегоне, некоторых других штатах, также пострадавших от непогоды, но все-таки справляющихся с ситуацией лучше, чем Техас. Отметим, когда СМИ узнали, что у голодающих буквально вырывают изо рта выброшенную на помойку еду, власти сразу одумались и стали оправдываться заявлениями, что это дескать исключительно ради здоровья граждан: вдруг съедят что-то просроченное.

Пока же в пострадавшем от стихии штате Техасе половина населения — более 13 миллионов человек — продолжают сидеть без воды, которую с перебоями подвозят в канистрах, топить снег для питья и испытывать другие прелести местного апокалипсиса.

This is not a third world country. This is Houston, Texas. I spotted a line of people filing up buckets of water from a spicket at Haden Park. Why? Millions either have no water or are under a Boil Water Advisory. pic.twitter.com/VHYH5Hbqjj