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Дома, где нет морали: в Панаме начались протесты из-за расследования о секс-насилии

Дома, где нет морали: в Панаме начались протесты из-за расследования о секс-насилии

Сотни детей стали жертвами сексуального насилия в государственных детских домах в Панаме. Комиссия парламента по правам женщин, детей, молодежи и семьи опубликовала доклад, который уже привел к закрытию восьми детдомов.

Дома, где нет морали

Расследование комиссией фактов жестокого обращения с детьми длилось более шести месяцев. Объем итогового отчета составил более 700 страниц. Он был опубликован 12 февраля.

Согласно полученным данным, в последние четыре года сотни воспитанников 14 государственных детских приютов регулярно подвергались сексуальному, физическому и психическому насилию. Среди пострадавших были девочки, мальчики и даже дети с ограниченными способностями.

«Шокирует, в насколько запущенном состоянии пострадавшие дети. К ним даже не относились как к людям. Некоторым детям отказывали в еде и лекарствах», — заявила член комиссии депутат Валькирия Чандлер.

Нескольким воспитанницам детдомов, пострадавшим от сексуального насилия, пришлось сделать аборт, рассказала глава комиссии по правам женщин, детей, молодежи и семьи Селайя Родригес. В отдельных детских домах несовершеннолетних кормили едой для собак из-за недостатка денег.

Дома, где нет морали: в Панаме начались протесты из-за расследования о секс-насилии

Все детские дома, в которых были выявлены случаи насилия над несовершеннолетними, находятся под управлением Национального секретариата по делам детей, подростков и семьи (SENNIAF). В приютах SENNIAF на данный момент содержатся более 1200 несовершеннолетних, от которых родители либо отказались, либо бросили их на улице из-за бедности.

Директор ведомства Майра Инес Сильвера заявила, что с августа 2019 года уже восемь государственных приютов были закрыты из-за нарушений прав детей.

На встрече с генеральным прокурором Панамы Эдуардо Рубеном Ульоа Сильвера объявила, что ее секретариат проведет собственную проверку детских домов, «примет немедленные меры и подаст жалобы» на виновных в жестоком обращении с детьми. Однако депутаты настаивают, что правоохранительные органы должны проверить работу Сильвейры и отстранить ее от должности.

По информации La Prensa Panama, в сентябре прошлого года двое соцработниц Чанита Чамарра и Мария Викториа Помар первыми рассказали о насилии над детьми в детских домах Токумен и Лас-Гарсас в столице Панамы. Они заявили, что в приютах не хватает средств на еду, одежду и лекарства для детей. После этого SENNIAF уволил соцработниц, сославшись на «недостаточное финансирование».

Побег из детдома

Новый скандал в Панаме привлек внимание к докладу о ситуации в приютах: 13 февраля из-за жесткого обращения из детдома в муниципалитете Токумен сбежала 10-летняя воспитанница. Ей не удалось уйти далеко — спустя два часа спасатели сняли ее с крыши одной из близлежащих школ.

Несмотря на протесты правозащитников, девочку вернули в приют, откуда она пыталась сбежать. Через два дня омбудсмен по правам человека Эдуардо Лебланк посетил неблагополучный приют, однако не нашел никаких нарушений прав воспитанников, сообщает La Prensa.

Реакция церкви

«Крик, взывающий к Богу» — так прокомментировал события последних дней архиепископ католической церкви Панамы Хосе Доминго Ульоа. Он призвал власти как можно скорее разобраться в ситуации и покончить с насилием над сиротами.

«Как общество, мы должны бороться за то, чтобы такого рода бедствия нигде не повторялись. Это серьезная проблема и мы не можем игнорировать ее и отводить взгляд», — объявил священнослужитель.

Солидарность с жертвами насилия выразили представители Межрелигиозного комитета Панамы. В сообщении духовных лидеров говорится, что верующие люди «имеют этическую обязанность высказаться против несправедливости и нарушений».

Особенности панамского законодательства

В соответствии со 175 статьей уголовного кодекса Панамы лица, совершившие сексуальное насилие над детьми в возрасте до 14 лет, приговариваются к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет.

В то же время за изнасилование несовершеннолетних старше 14 лет тюремный срок ограничен 4 годами колонии. Несколько более строгие наказания предусмотрены для тех, кто вовлекает детей в проституцию — срок тюремного заключения в таких случаях составит до 7 лет.

Перезагрузка уголовного кодекса

Президент Панамы Лаурентино Кортисо не остался в стороне и пообещал наказать виновных по всей строгости закона. Он сказал, что испытывает «боль и возмущение» в связи с новостями о насилии над детьми.

«Определите виновных, определите наказание и примите жесткие меры, предусмотренные нашим законодательством. Люди, ответственные за преступления против девочек, мальчиков и подростков должны быть наказаны с максимальной строгостью закона и без сожаления», — заявил глава государства.

Кортисо также не согласен с чересчур мягким отношением к насильникам детей и приказал парламенту и Министерству общественного развития разработать новый закон, предусматривающий более строгое наказание за подобные преступления.

Президента Панамы поддержал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), призвав разработать закон, «гарантирующий комплексную защиту детей и подростков».

Протесты в столице

Пока депутаты обсуждают новые законы, в панамском обществе растет недовольство нарушением прав детей.

17 февраля полиции пришлось усилить охрану офиса SENNIAF, поскольку сотни протестующих с плакатами «Наши дети не продаются», «SENNIAF – насильники» и «SENNIAF – отвечай!» заполонили площадь у здания секретариата. Митингующие требуют суда над виновными и призывают власти обеспечить сиротам достойное детство.

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