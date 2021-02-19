Дома, где нет морали: в Панаме начались протесты из-за расследования о секс-насилии

Сотни детей стали жертвами сексуального насилия в государственных детских домах в Панаме. Комиссия парламента по правам женщин, детей, молодежи и семьи опубликовала доклад, который уже привел к закрытию восьми детдомов.

Дома, где нет морали

Расследование комиссией фактов жестокого обращения с детьми длилось более шести месяцев. Объем итогового отчета составил более 700 страниц. Он был опубликован 12 февраля.

Согласно полученным данным, в последние четыре года сотни воспитанников 14 государственных детских приютов регулярно подвергались сексуальному, физическому и психическому насилию. Среди пострадавших были девочки, мальчики и даже дети с ограниченными способностями.

«Шокирует, в насколько запущенном состоянии пострадавшие дети. К ним даже не относились как к людям. Некоторым детям отказывали в еде и лекарствах», — заявила член комиссии депутат Валькирия Чандлер.

ALBERGUES ???? Palabras de la diputada @WalkiriaChD durante la presentación del informe de la subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la @asambleapa en el que se revelan casos de abuso sexual en albergues de Panamá.

.#ESHechos pic.twitter.com/VbigNTtsZa — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) February 12, 2021

Нескольким воспитанницам детдомов, пострадавшим от сексуального насилия, пришлось сделать аборт, рассказала глава комиссии по правам женщин, детей, молодежи и семьи Селайя Родригес. В отдельных детских домах несовершеннолетних кормили едой для собак из-за недостатка денег.

Все детские дома, в которых были выявлены случаи насилия над несовершеннолетними, находятся под управлением Национального секретариата по делам детей, подростков и семьи (SENNIAF). В приютах SENNIAF на данный момент содержатся более 1200 несовершеннолетних, от которых родители либо отказались, либо бросили их на улице из-за бедности.

Директор ведомства Майра Инес Сильвера заявила, что с августа 2019 года уже восемь государственных приютов были закрыты из-за нарушений прав детей.

На встрече с генеральным прокурором Панамы Эдуардо Рубеном Ульоа Сильвера объявила, что ее секретариат проведет собственную проверку детских домов, «примет немедленные меры и подаст жалобы» на виновных в жестоком обращении с детьми. Однако депутаты настаивают, что правоохранительные органы должны проверить работу Сильвейры и отстранить ее от должности.

Caso menores en albergues del país. Ministra del Mides, María Inés Castillo y la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, se reunieron con el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa. #TReporta pic.twitter.com/SGT91LYZTR — Telemetro Reporta (@TReporta) February 17, 2021

По информации La Prensa Panama, в сентябре прошлого года двое соцработниц Чанита Чамарра и Мария Викториа Помар первыми рассказали о насилии над детьми в детских домах Токумен и Лас-Гарсас в столице Панамы. Они заявили, что в приютах не хватает средств на еду, одежду и лекарства для детей. После этого SENNIAF уволил соцработниц, сославшись на «недостаточное финансирование».

Побег из детдома

Новый скандал в Панаме привлек внимание к докладу о ситуации в приютах: 13 февраля из-за жесткого обращения из детдома в муниципалитете Токумен сбежала 10-летняя воспитанница. Ей не удалось уйти далеко — спустя два часа спасатели сняли ее с крыши одной из близлежащих школ.

Niña de 10 años intenta escapar de albergue en Tocumen

Acuden al llamado de auxilio de una niña de 10 años que se mantenía en el techo del Colegio Primer Ciclo Tocumen, la misma al ser rescatada entre lágrimas decía que quería irse del albergue por que dentro había un. sigue???? pic.twitter.com/xUDADQeReU — Xtremepty ⚠️ (@Xtremepty) February 13, 2021

Несмотря на протесты правозащитников, девочку вернули в приют, откуда она пыталась сбежать. Через два дня омбудсмен по правам человека Эдуардо Лебланк посетил неблагополучный приют, однако не нашел никаких нарушений прав воспитанников, сообщает La Prensa.

Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, anunció que realizarán nuevas inspecciones a los albergues investigados y aclara que en agosto, la institución hizo una inspección en algunos establecimientos. Video Roberto Cisneros. #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/JxfOiiwb0A pic.twitter.com/BT4ffP8C5c — La Prensa Panamá (@prensacom) February 15, 2021

Реакция церкви

«Крик, взывающий к Богу» — так прокомментировал события последних дней архиепископ католической церкви Панамы Хосе Доминго Ульоа. Он призвал власти как можно скорее разобраться в ситуации и покончить с насилием над сиротами.

«Как общество, мы должны бороться за то, чтобы такого рода бедствия нигде не повторялись. Это серьезная проблема и мы не можем игнорировать ее и отводить взгляд», — объявил священнослужитель.

Солидарность с жертвами насилия выразили представители Межрелигиозного комитета Панамы. В сообщении духовных лидеров говорится, что верующие люди «имеют этическую обязанность высказаться против несправедливости и нарушений».

Особенности панамского законодательства

В соответствии со 175 статьей уголовного кодекса Панамы лица, совершившие сексуальное насилие над детьми в возрасте до 14 лет, приговариваются к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет.

В то же время за изнасилование несовершеннолетних старше 14 лет тюремный срок ограничен 4 годами колонии. Несколько более строгие наказания предусмотрены для тех, кто вовлекает детей в проституцию — срок тюремного заключения в таких случаях составит до 7 лет.

Перезагрузка уголовного кодекса

Президент Панамы Лаурентино Кортисо не остался в стороне и пообещал наказать виновных по всей строгости закона. Он сказал, что испытывает «боль и возмущение» в связи с новостями о насилии над детьми.

«Определите виновных, определите наказание и примите жесткие меры, предусмотренные нашим законодательством. Люди, ответственные за преступления против девочек, мальчиков и подростков должны быть наказаны с максимальной строгостью закона и без сожаления», — заявил глава государства.

Pueblo panameño, la Primera Dama @yazcortizo y yo compartimos el dolor y la indignación general provocados por el reciente conocimiento de situaciones que lesionan los derechos fundamentales de menores de edad en nuestro país. — Nito Cortizo (@NitoCortizo) February 17, 2021

Кортисо также не согласен с чересчур мягким отношением к насильникам детей и приказал парламенту и Министерству общественного развития разработать новый закон, предусматривающий более строгое наказание за подобные преступления.

Президента Панамы поддержал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), призвав разработать закон, «гарантирующий комплексную защиту детей и подростков».

@UNICEFpanama expresa su profunda preocupación por las denuncias de abuso contra niños, niñas y adolescentes en algunos albergues del país e insta a las autoridades a emprender con urgencia la reforma estructural del sistema de protección de la niñez y la adolescencia. pic.twitter.com/uHakjuj0FX — UNICEF Panamá (@unicefpanama) February 11, 2021

Протесты в столице

Пока депутаты обсуждают новые законы, в панамском обществе растет недовольство нарушением прав детей.

MANIFESTACIÓN ???? Bajo el lema #SenniafViolador un grupo de personas se manifiestan a las afueras del edificio de la Senniaf. Exigen justicia para las víctimas de los casos de abusos y maltratos en los albergues de nuestro país. #ESHechos

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Video: @despiertx_pa pic.twitter.com/UUG7aEyQwH — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) February 16, 2021

17 февраля полиции пришлось усилить охрану офиса SENNIAF, поскольку сотни протестующих с плакатами «Наши дети не продаются», «SENNIAF – насильники» и «SENNIAF – отвечай!» заполонили площадь у здания секретариата. Митингующие требуют суда над виновными и призывают власти обеспечить сиротам достойное детство.