В Госдуме опровергли слова Зюганова о повышении налогов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов прокомментировал ФАН слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Правительство РФ готовит почву для новых налогов и повышения пенсионного возраста.

НИУ ВШЭ обнародовал итоги опроса на тему отношения россиян к налогам. Исследование показало, что 60% респондентов готовы к повышению налогов, если они будут идти на конкретные программы под контролем общественности: улучшение качества медобслуживания, соцпомощь и улучшение качества школьного образования.

Депутат Геннадий Зюганов назвал исследование ВШЭ подготовкой россиян к введению новых налогов.

«Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения? О, чудеса да и только!» — возмутился лидер КПРФ.

Сергей Катасонов опроверг слова коллеги о том, что якобы исследование ВШЭ — информационная подготовка к повышению налогов и пенсионного возраста. По словам депутата, речи об увеличении налогов нет.

«Я считаю, что по пенсионному возрасту вопрос закрыт: мы уже посмотрели и не получили какого-то результата. Это глупость, повышения пенсионного возраста не будет. В отношении дополнительного побора, я считаю, что и предприятия, и физлица сегодня в достаточной налоговой нагрузке. Больше повышать не нужно», — подчеркнул парламентарий.

Катасонов добавил, что более справедливому налогообложению может способствовать прогрессивная шкала.

Депутат поставил под сомнение достоверность исследования ВШЭ. Депутат не исключил, что вопросы респондентам и итоговые выводы могут различаться по сути.

«Чтобы у нас 60% были согласны с повышением налогов – это полный абсурд! Я думаю, что они неправильно сформулировали вопрос: 60% за то, чтобы налоги, которые они платят, были адресными, — вот это я понимаю», — отметил Катасонов.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказал о механизме упрощения налоговых вычетов.