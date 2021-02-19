Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 30 государствах

Сан-Марино, 19 февраля. Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» от российских разработчиков зарегистрировали в Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Государство стало 30-м в мире, одобрившим использование препарата на своей территории. Минздрав Сан-Марино зарегистрировал вакцину по ускоренной процедуре, которая называется Emergency use authorisation. В РФПИ отметили, что «Спутник V» включен в тройку мировых вакцин от коронавирусной инфекции по числу одобрений в государственных регуляторах.

Препарат признали специалисты медицинских центров и государственные регуляторы по трем критериям. Он является одним из самых эффективных, безопасных и доступных, рассказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

До этого сообщалось, что вакцина превзошла по эффективности препарат Pfizer. Действенность «Спутника V» составила 91%, а конкурента — 85%. Статью опубликовали в британском издании The Lancet.

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