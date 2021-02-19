Командование ВВС США поставило под вопрос замену самолетов F-16

Вашингтон, 19 февраля. Командование ВВС США решает вопрос о целесообразности замены истребителей F-16 Fighting Falcon новыми самолетами. Решение будет принято по итогам исследовательской программы.

По результатам программы будет определен оптимальный состав тактического авиационного флота. Инициативу по замене самолетов ранее выдвинул начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Как сообщает издание Aviation week, F-16 предлагается заменить самолетом, отнесенным условно к 4+ или пятому поколению.

Истребители F-16 были приняты на вооружение ВВС США в 1979 году. С 1984 года в войска поставлялась версия F-16C/D. Изначально срок службы самолетов составлял 8 тыс. летных часов, в 2025 году F-16 планировали заменить на F-35A Lightning II. Однако срок службы F-16 был продлен до 2050 года.

Самолет F-16 длиной 15 метров и с размахом крыльев 9,45 метра весит 21,8 тонны. Истребитель вооружен шестиствольной пушкой калибра 20 миллиметров, имеет девять точек подвески для авиационных ракет и бомб общей массой до 7,7 тонны.

Самолет, которым предлагается заменить F-16, будет выполнять те же задачи, однако должен превосходить предшественника по характеристикам. Проектировка истребителя еще не началась.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Военно-морские силы США вновь возвращают на свои корабли, самолеты и атомные подлодки противокорабельные ракеты «Гарпун».