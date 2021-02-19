Жители Техаса получили электричество, но лишились воды

Остин, 19 февраля. В американском штате Техас удалось частично восстановить электричество, но из-за непогоды начались серьезные проблемы с водоснабжением и питьевой водой.

Интернет-издание Associated Press News сообщает, что в Техас вернулась энергоснабжение. На протяжении нескольких дней миллионы американцев жили без электричества из-за зимнего шторма. Электросеть удалось восстановить, но кризис еще не миновал. Люди вновь начинают активно пользоваться приборами и отоплением, а потому власти не исключают переход на веерное отключение электроэнергии.

Беды для жителей Техаса на этом не заканчиваются. Непогода поставила под угрозу систему водоснабжения. Из-за рекордно низких температур повредились трубы и водопроводная инфраструктура. Давление в системе упало, поскольку многие люди оставили краны открытыми, стараясь избежать обледенения труб, что привело к обратному эффекту. Исполнительный директор Техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкер призвал жителей штата перекрыть воду, чтобы сохранить давление в системе водопровода.

Власти штата опубликовали сообщение, в котором указано, что 7 млн человек (25% населения Техаса) необходимо кипятить водопроводную воду перед тем как ее употреблять.

Ранее сообщалось, что больницы Техаса остались без воды и света. Из-за холода пациенты и сотрудники медучреждения вынуждены переносить отходы жизнедеятельности в мусорных мешках, а также отказаться от водных процедур.