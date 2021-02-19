Всегда добиваться лучших результатов, стремиться делать больше и совершеннее, требовать от себя невозможного — так проявляется перфекционизм в поведении человека. С одной стороны — это кажется позитивной чертой. Ведь если человек стремится к лучшему, он может достичь серьезных высот в карьере, бизнесе, общественной жизни. Но чаще всего слишком завышенные требования к самому себе приводят к совершенно другим результатам: неудовлетворенности, разочарованию в жизни, депрессии.

Почему так происходит? Чем опасен перфекционизм? Как его выявить у себя или близкого человека и как от него избавиться? На эти вопросы журналисту ФАН ответила психолог Виктория Витте.

Перфекционист — кто это?

Простыми словами — это человек, который во всем стремиться добиваться идеального результата. Значение слова «перфекционизм» основано на латинском термине perfectum, что переводится как «совершенное». У такого человека чрезмерно высокий уровень мотивации, который чаще всего проявляется с раннего детства.

Учиться на одни пятерки и во что бы то ни стало получить красный диплом или максимальные баллы по ЕГЭ. Идти по головам, чтобы добиться заветной должности. Наступать на свои же моральные ценности, ради высшей цели. Каждый день надевать маску и быть хамелеоном, чтобы окружающие обязательно одобрили, поняли и оценили приложенные усилия.

Таких людей, которые со школьной скамьи стремятся к получению внешних атрибутов успеха, наделяют «синдромом отличника». Однако учиться на одни пятерки и окончить школу с красным дипломом любой ценой вовсе не означает получить крепкую базу знаний. А добиться хорошей должности и отдаваться всецело работе — совершенно не означает стать счастливым. Само слово «синдром» намекает на нездоровье, так как мотивация, которой руководствуется человек, в данном случае избыточна.

«Во всем нужна мера, — комментирует психолог Виктория Витте. — Есть здоровый уровень мотивации, когда мы развиваемся, идем вверх по карьерной лестнице с удовольствием и без насилия. А есть нездоровый — когда наша внутренняя лампочка накаляется до такой степени, что чуть не лопается от перенапряжения».

Что означает перфекционизм для личности

Перфекционист отличается чрезмерной требовательностью к себе и окружающим. В его понимании не существует хорошего результата работы. Результат должен быть только отличным, а если таковым не является — значит он ужасен. И чаще всего в таком черно-белом мышлении преобладает именно черный цвет.

Перфекционист видит только свои неудачи и уделяет им предельное внимание. Сравнивает себя с другими, ориентируется на самых успешных, самых достойных, самых-самых. Его часто грызет зависть, когда он видит более успешных людей, или считает их достижения более значимыми, чем собственные. Чтобы не испытывать этой мучительной зависти, он серьезно ограничивает круг своего общения. А коллег, друзей и даже близких людей воспринимает как конкурентов.

Стремление к совершенству может позволить добиться успеха на профессиональном поприще или бизнесе. Но даже этот успех не приносит перфекционисту морального удовлетворения. В силу особенностей личности он склонен обесценивать собственные достижения, считать их случайностью или временным «прояснением», которое скоро закончится. А если он осознает, что все-таки достиг успеха, считает, что теперь обязан все время его подтверждать. В противном случае — он разочарует окружающих людей.

Примеры перфекционизма

«Для перфекционистов нередко характерна ригидность мышления, — уточняет психолог Виктория Витте. — Такие люди не способны к креативности, поиску альтернативных решений. Они часто «застревают в прошлом», живут в собственном мире, тогда как мир вокруг уже серьезно изменился».

Перфекционистом можно считать 70-летнего владельца небольшого магазинчика, который не позволяет подчиненным просить повышения зарплаты, годами не меняет ничего в собственном бизнесе, работает по старинке. Но считает себя «на голову выше» окружающих, так как еще во времена СССР получил «хорошее образование» или работал на «серьезной должности». При этом в его магазине постоянная текучка кадров, в коллективе бардак, а покупатели и подчиненные смеются над ним за его спиной.

Факт. Перфекционизм часто связан с трудоголизмом. Такие люди полностью отдаются работе, забывая о другой стороне жизни: семье, друзьях, отдыхе и даже о собственном здоровье. Перфекционистами-карьеристами были Лев Толстой, Фридрих Ницше, в новейшей истории — Стив Джобс.

Парадокс перфекциониста

«По мнению Тала Бен-Шахара, психолога и автора книги «Парадокс перфекциниста», парадокс заключается в том, что такой человек может быть одновременно успешным и несчастным, — отмечает Виктория Витте. — Все мы постоянно находимся под невидимым давлением общества. Считаем, что должны выглядеть моложе, зарабатывать больше, постоянно улыбаться. Но что будет, если избавиться от этих попыток всегда делать все правильно? Так ли важен успех, если вы не получаете удовлетворения от работы?»

В стремлении всегда быть лучшим и избегать ошибок могут развиваться ростки прокрастинации. Так в психологии называют попытки постоянно откладывать важные дела «на потом», потому что есть опасения сделать их не лучшим образом. Или избегать ситуаций, в которых перфекционист видит угрозу собственного позора, считает, что если что-то сделает не так, его обязательно осудят и решат, что он не совершенен.

Перфекционизм и прокрастинация идут рука об руку. И чем больше человек переживает о своих неудачах, тем чаще пытается избегать ответственных проектов, публичных выступлений и других «опасных моментов». В конечном счете это негативно отражается на его карьере, усиливает неуверенность в себе.

Педантизм и перфекционизм — в чем отличие?

«Перфекционист и педант похожи своим ригидным мышлением, тревожностью и заниженной самооценкой, — комментирует эксперт. — Но педанту важны мелочи и детали, кроме того — он оценивает себя сам. Перфекционисту же куда важнее оценка других людей. В его образе мышления доминирует потребность избегать осуждения окружающих, а результат для него оказывается более важным, чем детали».

В обычной жизни педант требует идеального порядка во всем. Ему важно, чтобы документы заполнялись аккуратно и без исправлений. На работе его стол — образец чистоты, где каждый предмет находится на своем месте. Дома его зубная щетка стоит под верным углом в чистом стаканчике, а ложка лежит строго параллельно вилке.

Перфекционист не будет уделять внимание таким мелочам. Ему важно, чтобы книга, над которой он работает, была написана идеально, а ремонт, который он затеял в собственном доме, стал совершенным.

Можно ли считать перфекционизм расстройством личности

«В психиатрии и клинической психологии перфекционизм считают проявлением честолюбия, одним из способов гиперкомпенсации комплекса неполноценности, — уточняет психолог Виктория Витте. — Но я не склонна вешать на людей ярлыки. Сегодня у человека видны признаки перфекционизма, а завтра он становится счастливым бизнесменом, который проработал свою проблему, добился успеха и испытывает от этого удовлетворение».

Куда важнее понимать, почему у людей развивается чрезмерное стремление к совершенству. По словам эксперта, основы его закладываются в детстве. Если ребенка часто критикуют, жестко контролируют, подавляют его свободу и самовыражение, обесценивают труд и ругают за ошибки, велика вероятность, что он вырастет перфекционистом. И в течение всей жизни, до тех пор, пока он не осознает свою проблему и не решит бороться с ней, будет испытывать трудности в общении и восприятии самого себя.

При этом считать перфекционизм лишь «индивидуальной особенностью» или простым недостатком — ошибочно. Эмоциональное напряжение, которое годами испытывает человек, серьезно влияет на его здоровье, образ жизни и может вызывать вполне ощутимые негативные последствия:

развитие психосоматических заболеваний . Этот риск обусловлен постоянным напряжением тела и психики, с которым живет человек. Он вынужден все время быть активным, тратит гораздо больше энергии, чем восполняет. Но долго так продолжаться не может. В какой-то момент тело дает сбой, и человек оказывается на больничной койке;

. Этот риск обусловлен постоянным напряжением тела и психики, с которым живет человек. Он вынужден все время быть активным, тратит гораздо больше энергии, чем восполняет. Но долго так продолжаться не может. В какой-то момент тело дает сбой, и человек оказывается на больничной койке; одиночество и страдания . Постоянно терзающие мысли о собственном несовершенстве, недовольство собой, заниженная самооценка не позволяют строить нормальные взаимоотношения с другими людьми. Перфекционист может быть одиноким просто потому, что испытывает дискомфорт при общении с окружающими, так как считает их лучше себя. Или не позволяет людям проходить жесткий кастинг на звание друзей. Наконец, он просто не разрешает себе отдыхать и развлекаться, а потому часто оказывается в одиночестве;

. Постоянно терзающие мысли о собственном несовершенстве, недовольство собой, заниженная самооценка не позволяют строить нормальные взаимоотношения с другими людьми. Перфекционист может быть одиноким просто потому, что испытывает дискомфорт при общении с окружающими, так как считает их лучше себя. Или не позволяет людям проходить жесткий кастинг на звание друзей. Наконец, он просто не разрешает себе отдыхать и развлекаться, а потому часто оказывается в одиночестве; потеря интереса к жизни и деятельности.

«Что происходит с компьютером, когда он перегревается? — комментирует Виктория Витте. — Он выключается, остывает и перезагружается, а иногда может и вовсе не включиться. Так и человек: он рано или поздно теряет свою активность и энергичность».

На фоне перфекционизма нередко развиваются тревожность, депрессия, которые приводят к еще большим угрозам для здоровья и жизни: постоянной усталости, бессоннице, ангедонии — состоянию, при котором все, что радовало раньше, не приносит удовольствия. Одним из самых опасных последствий психологических проблем становится экзистенциальный кризис — потеря смысла жизни и связанная с ним вероятность суицида.

Как выявить перфекциониста и помочь ему

По словам Виктории Витте, существует многомерная шкала перфекционизма, созданная для диагностики этого состояния и определения его уровня. Однако этот тест создавался давно — еще при становлении психологии как науки. Поэтому считать его основным способом диагностики неверно.

«Для меня он служит дополнительным инструментом диагностики, — отмечает эксперт. — И не может заменить личную беседу, биографический метод и сбор анамнеза».

А для того, чтобы избавиться от перфекционизма и наполнить свою жизнь позитивными эмоциями, специалист советует придерживаться нескольких простых правил:

расставляйте приоритеты . Старайтесь не взваливать все на себя, отсекайте или делегируйте другим людям менее важные задачи, а сами занимайтесь важными. Грамотно распределяйте энергию;

. Старайтесь не взваливать все на себя, отсекайте или делегируйте другим людям менее важные задачи, а сами занимайтесь важными. Грамотно распределяйте энергию; учитесь расслабляться . Чередуйте работу и отдых. Подберите тот способ расслабления, который вам понравится. Попробуйте дыхательные практики, аутотренинги для мышечной релаксации;

. Чередуйте работу и отдых. Подберите тот способ расслабления, который вам понравится. Попробуйте дыхательные практики, аутотренинги для мышечной релаксации; не сравнивайте себя с другими . Цените свою уникальность и уникальность других людей. Радуйтесь своим успехам, а ошибки и промахи воспринимайте как опыт;

. Цените свою уникальность и уникальность других людей. Радуйтесь своим успехам, а ошибки и промахи воспринимайте как опыт; хвалите себя . Это тоже важно. Заведите «дневник мыслей» и записывайте в него, какие эмоции у вас вызвали негативные ситуации, и к какому результату это привело;

. Это тоже важно. Заведите «дневник мыслей» и записывайте в него, какие эмоции у вас вызвали негативные ситуации, и к какому результату это привело; радуйте своего «внутреннего ребенка» . Учитесь получать удовольствие от жизни. Найдите хобби, дело для души, которым вы будете заниматься только ради удовольствия, а не ради результата;

. Учитесь получать удовольствие от жизни. Найдите хобби, дело для души, которым вы будете заниматься только ради удовольствия, а не ради результата; проводите время в кругу приятных людей, единомышленников. Чаще старайтесь бывать на природе.

И не относитесь к жизни слишком серьезно. Многие проблемы уйдут сами собой, а повседневность заиграет новыми красками, если воспринимать жизнь не как гонку за совершенством, а как интересную игру или увлекательное приключение.