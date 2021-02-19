Сенатор Техаса сбежал в теплые страны от морозов и проблем граждан

Остин, 19 февраля. Американский сенатор Тед Круз покинул США и отправился в мексиканский Канкун, в то время как жители штата Техас уже четвертый день находятся без света и воды.

Как сообщает NY Post, сенатор Техаса Тед Круз оказался в эпицентре скандала. В США в последние дни бушует шторм, власти пытаются решить эту ситуацию. Однако в среду вечером в сети появились фотографии, где Круз совершает посадку на рейс в Канкун, в то время как его сограждане остались без света и воды.

«Это была ужасная неделя для техасцев. Величайший штат в величайшей стране мира остался без власти. У нас есть продуктовые и газовые линии, люди спят у соседей. Наши дома замерзают, и у нас нет света. Как и миллионы техасцев, наша семья тоже потеряла тепло и электроэнергию», – писал политик.

Спустя сутки сенатор был замечен в аэропорту в сопровождении вооруженного полицейского эскорта после возвращения из Мексики. Свое отсутствие политик объяснил, что он лишь сопроводил своих дочерей, у которых на неделю отменили школьные занятия, а затем вернулся в США.

«Мы хотим, чтобы нам вернули электричество, включили воду и согрели наши дома. Моя команда и я будем продолжать использовать все наши ресурсы, чтобы держать техасцев в курсе и безопасности», добавил Тед Круз.

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