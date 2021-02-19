В Сети появилось фото «леса баллистических ракет» НОАК

Пекин, 19 февраля. Пользователь Twitter опубликовал фото баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая.

Установки с поднятыми и опущенными пусковыми установками баллистических ракет НОАК на снимке расставлены по равнине, практически полностью перекрывая ее. Авторы спецпроекта «Русское оружие» отмечают, что в кадре находится по меньшей мере 300 орудий — целый «лес баллистических ракет».

«Интересная интерпретация одного из элементов китайской ядерной триады», — пишет автор публикации в Twitter с ником Dambiev.

Отметим, в Китае не раскрывают количество ядерного и ракетного оружия, однако исходя из информации в открытых источниках, в НОАК числится на вооружении как минимум 1300 баллистических ракет разной дальности с разными задачами.

Ранее телеканал «360» сообщал о пресечении попытки вторжения в январе на территорию Индии военных со стороны КНР. К началу февраля ситуация изменилась в положительную сторону — войска НОАК и Индии начали синхронное разведение войск в спорном регионе Ладакх, пишет Федеральное агентство новостей.