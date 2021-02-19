Бывший бойфренд Бузовой рассказал, какие поступки девушки не станет терпеть

Москва, 19 февраля. Рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал, какие качества и поступки девушки он не станет терпеть.

Более года Манукян встречался с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, однако недавно она объявила об их расставании. Звезда «Дома-2» обвинила рэпера в неверности и сказала, что он поднимал на нее руку. Сам Дава развернутых комментариев по этой ситуации не дает и причины расставания не раскрывает. Однако он признался, с чем никогда не сможет смириться в отношениях.

«С предательством, ложью, неуважением, когда она ставит себя превыше всего, диктует, как должно быть, топит вместо поддержки. Если бы была совсем глупая, это тоже не очень хорошо», — сообщил рэпер.

Блогер также рассказал, как он реагирует на критику со стороны знакомых и посторонних людей. В интервью изданию Peopletalk Дава отметил, что прислушивается к мнению ряда близких из своего окружения.

Сейчас бывший бойфренд Бузовой отдает много сил проекту «Танцы со звездами». В эфире этого шоу он признавался, что после тяжелого разрыва больше не хочет влюбляться.