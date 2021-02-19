Навальный будет лично присутствовать на двух заседаниях в Бабушкинском суде

Москва, 19 февраля. Блогера Алексея Навального доставят 20 февраля в Бабушкинский суд столицы, где состоятся сразу два заседания по его делам, сообщили в пресс-службе юридической инстанции.

В субботу запланированы два выездных заседания. Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене основателю ФБК (признан иноагентом в РФ) условного срока на реальный в рамках дела «Ив Роше». Затем судья продолжит рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Алексею Навальному отменили условный срок и заменили его на три с половиной года общего режима из-за многочисленных нарушений отбывания испытательного срока. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит пробыть в тюрьме два года и восемь месяцев.

Дело фронтовика Игната Артеменко получило широкий общественный резонанс после того, как блогер назвал участников видео в поддержку поправок к Конституции «продажными холуями». Среди них был и оклеветанный ветеран.

Иностранные дипломаты, поддерживающие Навального, не пришли на третье слушание по делу о клевете, сообщало Федеральное агентство новостей. Вероятно, отсутствие интереса вызвано тем, что Запад отказывается от «услуг» основателя ФБК.