Znak.com признал свои ошибки и удалил статью с оскорблениями в адрес Пригожина

Санкт-Петербург, 19 февраля. Редакция портала Znak.сom удалила оскорбительный материал, который касался петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», 19 февраля Симоновский районный суд приступил к рассмотрению иска Пригожина к юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и порталу Znak.сom. Иск был подан юристами бизнесмена за оскорбительные высказывания, распространенные в материале сайта.

«Обращаем внимание, что редакция Znak.сom удалила публикацию от 26 августа 2020 года, содержащую сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина. Мы расцениваем этот поступок как признание собственных ошибок со стороны соответчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следующее заседание по иску назначено судом на 7 апреля 2021 года.

Накануне стало известно, что Любовь Соболь и ее муж Сергей Мохов уклоняются от судебных заседаний по иску бизнесмена Евгения Пригожина.