Названа главная наследница имущества Мягкова

Москва, 19 февраля. Супруга актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская станет наследницей его имущества, сообщил источник ФАН.

У Мягкова также есть младшая сестра, но, по предварительным данным, доли артиста в двух квартирах, а также земельный участок в Наро-Фоминском районе достанутся вдове.

В браке с Анастасией Вознесенской Мягков прожил 56 лет. Ради нее он даже начал писать детективы, потому что она любила произведения этого жанра. Всенародно любимого артиста не стало 18 февраля. Причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность.

Церемония прощания с ним пройдет 20 февраля, погребение состоится на Троекуровском кладбище.