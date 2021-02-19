Глава Крыма рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды

Симферополь, 19 февраля. Ликвидацией снежного коллапса на Крымском полуострове занимаются МЧС, Росгвардия, Минобороны и Черноморнефтегаз. Силы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о мерах по ликвидации последствий снегопада, принимаемых региональным правительством. По его словам, расчистка Крымского моста будет закончена в ближайшее время. К устранению последствий непогоды привлечено более 190 сотрудников РСЧС и 60 единиц техники.

Вдоль трассы оборудовано 14 пунктов временного размещения, которые могут вместить 3300 человек. МЧС готово развернуть более 40 пунктов обогрева. На особо опасных участках дежурят оперативные группы. Сообщается, что на автостанции в Керчи организовано горячее питание, все граждане получают необходимую помощь. Движение в районе Багерово ориентировочно будет возобновлено с 14:00.

Аксенов отметил, что пострадавших нет, чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Социально значимые объекты, объекты ЖКХ функционируют бесперебойно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину непогоды. По его словам, она вызвана столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым воздухом со Средиземного и Черного морей. Ожидается, что погода наладится к 21 февраля.