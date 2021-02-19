Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Суд в Чили запретил депортировать мигрантов из Венесуэлы

Суд в Чили запретил депортировать мигрантов из Венесуэлы

Икике, 19 февраля. Апелляционный суд Икике отменил постановление о высылке 52 венесуэльских мигрантов. В начале месяца они незаконно проникли на территорию Чили из Боливии. Об этом сообщает Cooperativa.

Суд одобрил запрос Иезуитской миграционной службы (SJM) — отделения международной религиозной организации, которая занимается проблемами беженцев. SJM утверждает, что власти провинции Икике приняли решение о депортации мигрантов, не дав им права на защиту в суде, что является прямым нарушением конституции государства.

В постановлении суда отмечается, что полиция города Тарапаки приняла поспешное решение без проведения надлежащего расследования, использовав «необоснованные административные процедуры и нарушающие конституционно защищенное право на защиту».

«Они власть, и в первую очередь они первые призваны гарантировать и уважать основные права человека. Это серьезная ситуация, которая связана с пониманием того, какова реальность, в которой живет Венесуэла», — заявила представитель SJM Макарена Родригес.

10 февраля власти Чили депортировали 138 мигрантов из Венесуэлы и Колумбии. 86 просителей убежища были доставлены в страны происхождения, в то время как 52 беженца из Перу и Боливии были вывезены в соседние страны на автобусах. Среди депортированных были 52 гражданина Венесуэлы, находившихся в городе Тарапаки, провинция Икике.

«Им сообщили о высылке, когда они находились в больнице. Их уведомили в 2 часа ночи, а депортировали спустя 24 часа. Мигранты не покидали места содержания, где у них не было возможности рассчитывать на защиту», — добавила Родригес.

Адвокат Национального института по правам человека Хуан Саес, который представлял интересы венесуэльских беженцев, считает, что решение суда позволит мигрантам вернуться в Чили. По его мнению, постановление в пользу мигрантов послужит положительным прецедентом, который не позволит властям произвольно депортировать беженцев в будущем.

Начальник полиции Тарапаки Мигель Анхель Кесада также присутствовал на заседании и представлял сторону защиты. Он не согласен с постановлением суда Икике и намерен обратиться в Верховный суд Чили, который сможет оправдать его решение.

«Причина высылки — незаконный въезд в нашу страну, и поэтому мы считаем, что были в праве применять такие меры. Мы будем отстаивать свою позицию», — заявил он.

Читать про миграционный кризис на севере Чили

В начале февраля на севере Чили вспыхнул миграционный кризис. За первые 10 дней февраля от двух до четырех тысяч мигрантов, в основном граждан Венесуэлы, перешли границу Боливии и Чили нелегальными путями. Самая напряженная обстановка сложилась в городе Колхане, где количество беженцев превысило число местных жителей. После того, как власти города сообщили о коллапсе системы здравоохранения, а горожане обвинили мигрантов в грабеже и разбое, большую часть нелегалов перевезли в Икике и другие города провинции.

Новости партнеров