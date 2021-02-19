Суд в Чили запретил депортировать мигрантов из Венесуэлы

Икике, 19 февраля. Апелляционный суд Икике отменил постановление о высылке 52 венесуэльских мигрантов. В начале месяца они незаконно проникли на территорию Чили из Боливии. Об этом сообщает Cooperativa.

Суд одобрил запрос Иезуитской миграционной службы (SJM) — отделения международной религиозной организации, которая занимается проблемами беженцев. SJM утверждает, что власти провинции Икике приняли решение о депортации мигрантов, не дав им права на защиту в суде, что является прямым нарушением конституции государства.

Corte de Apelaciones de Iquique acoge recursos de amparo y deja sin efecto expulsión de ciudadanos venezolanos https://t.co/g4UCRLOTnm pic.twitter.com/G8qkJmOsuP — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 18, 2021

В постановлении суда отмечается, что полиция города Тарапаки приняла поспешное решение без проведения надлежащего расследования, использовав «необоснованные административные процедуры и нарушающие конституционно защищенное право на защиту».

«Они власть, и в первую очередь они первые призваны гарантировать и уважать основные права человека. Это серьезная ситуация, которая связана с пониманием того, какова реальность, в которой живет Венесуэла», — заявила представитель SJM Макарена Родригес.

10 февраля власти Чили депортировали 138 мигрантов из Венесуэлы и Колумбии. 86 просителей убежища были доставлены в страны происхождения, в то время как 52 беженца из Перу и Боливии были вывезены в соседние страны на автобусах. Среди депортированных были 52 гражданина Венесуэлы, находившихся в городе Тарапаки, провинция Икике.

«Им сообщили о высылке, когда они находились в больнице. Их уведомили в 2 часа ночи, а депортировали спустя 24 часа. Мигранты не покидали места содержания, где у них не было возможности рассчитывать на защиту», — добавила Родригес.

Migrantes expulsados de Chile



El Gobierno del país andino autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en la frontera con Bolivia, donde hubo enfrentamientos con las autoridades. pic.twitter.com/JjRsw8YItl — DW Español (@dw_espanol) February 11, 2021

Адвокат Национального института по правам человека Хуан Саес, который представлял интересы венесуэльских беженцев, считает, что решение суда позволит мигрантам вернуться в Чили. По его мнению, постановление в пользу мигрантов послужит положительным прецедентом, который не позволит властям произвольно депортировать беженцев в будущем.

Начальник полиции Тарапаки Мигель Анхель Кесада также присутствовал на заседании и представлял сторону защиты. Он не согласен с постановлением суда Икике и намерен обратиться в Верховный суд Чили, который сможет оправдать его решение.

«Причина высылки — незаконный въезд в нашу страну, и поэтому мы считаем, что были в праве применять такие меры. Мы будем отстаивать свою позицию», — заявил он.





В начале февраля на севере Чили вспыхнул миграционный кризис. За первые 10 дней февраля от двух до четырех тысяч мигрантов, в основном граждан Венесуэлы, перешли границу Боливии и Чили нелегальными путями. Самая напряженная обстановка сложилась в городе Колхане, где количество беженцев превысило число местных жителей. После того, как власти города сообщили о коллапсе системы здравоохранения, а горожане обвинили мигрантов в грабеже и разбое, большую часть нелегалов перевезли в Икике и другие города провинции.