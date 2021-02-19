В Белоруссии намерены развивать традиции и «хороший национализм»

Минск, 19 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах развивать в республике «хороший национализм».

Глава государства в пятницу посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске. В ходе общения с артистами он отметил, что всегда стремится к развитию и сохранению определенных традиций в республике.

«Надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что сделает все для развития идентичности жителей республики и их отличия от других народов, в том числе русского.