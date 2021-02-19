Сомнолог Кудинов предупредил об опасных последствиях хронического недосыпа

Москва, 19 февраля. Хронический недосып может быть чреват опасными для здоровья последствиями. Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, почему не стоит нарушать режим сна.

Человек может столкнуться со снижением концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности и скорости реакции. Кроме того, возрастает риск возникновения опухолей и может произойти развитие артериальной гипертензии.

К тому же, мозгу рано или поздно потребуется восполнить недостаток сна, так что в течение дня человек будет испытывать сонливость. В этом случае возрастает риск уснуть за рулем, предупредил специалист.

По словам Кудинова, важно спать не менее шести-восьми часов, при этом просыпаться необходимо в одно и то же время даже в выходные и праздники. Однократное нарушение режима сна не несет опасности организму, а биологические часы придут в норму примерно за пару суток.

Турецкие ученые тем временем рассказали, как правильно подобрать музыку для засыпания. Лучше всего для успокоения подходят классика хэви-метала и поп-хиты 1980 и 2000 годов.