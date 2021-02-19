Врач-валеолог предупредил о смертельно опасных последствиях раздельного питания

Москва, 19 февраля. Раздельное питание не всегда приносит пользу и даже может быть смертельно опасным, поскольку любые сильные ограничения способны повлиять на ухудшение здоровья.

Например, у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и истощиться пищеварительная система. Об этом рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.

Основателем теории раздельного питания в США является натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи, которые очень жестко себя ограничивали, начали умирать от расстройства пищеварения.

По словам специалиста, желудок и двенадцатиперстная кишка человека устроены так, что могут переваривать одновременно разные виды продуктов. В процессе эволюции люди привыкли питаться смешанной пищей.

«Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — объяснила Чернышова.

Главное правило в питании — это не переедать, подчеркнула врач. Особенно это актуально в праздничные дни.

Людям, которые следят за своей фигурой, следует исключить из рациона колбасные изделия. Дело в том, что колбаса и сосиски — это очень калорийные продукты.