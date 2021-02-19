Режим ЧС ввели в Керчи и трех районах Крыма из-за снегопада

Симферополь, 19 февраля. Режима чрезвычайной ситуации ввели в Керчи и трех районах на востоке Крыма их-за сложных погодных условий. Полуостров продолжает заметать снегом.

О введении режима ЧС в Белогорском, Ленинском, Кировском районах и городе Керчь журналистам сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов. Циклон продолжает усиливаться. В связи с этим также было принято решение перекрыть движение по части трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за непогоды было впервые перекрыто движение по Крымскому мосту. Сотрудники МЧС призвали жителей полуострова воздержаться от передвижения через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.