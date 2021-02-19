Экс-президент Перу может отправиться в тюрьму из-за «Вакцинагейта»

Перу, 19 февраля. Высшим должностным лицам Перу, которые тайно вакцинировались от COVID-19 в октябре 2020 года, может грозить до восьми лет тюрьмы. Госслужащих обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями и в коррупции, сообщает EFE.

Los implicados en el “Vacunagate” pueden ir hasta ocho años a la cárcel en Perú https://t.co/vHbufAkEm3 — Infobae América (@infobaeamerica) February 18, 2021

Адвокат по уголовным делам Карлос Ривера заявил, что тайная вакцинация чиновников является преступлением и перуанская прокуратура уже начала предварительное расследование. Прежде всего следствие по «Вакцинагейту» интересует экс-президент Перу Мартин Вискарра и его жена Марибель Диас Кабельо, бывший министр иностранных дел Элизабет Астете, министр здравоохранения Пилар Маццетти, а также врач Герман Малага, который занимался испытаниями китайской вакцины Sinopharm по прибытии в страну.

«Это дело должно поступить в суд, потому что незаконность произошедшего абсолютно очевидна», — отметил Ривера.

Коррупция и вымогательство

Министр Астете отвечала за переговоры о поставках вакцины, поэтому ее могут обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями, что наказывается в Перу сроком до восьми лет лишения свободы. По словам Риверы, бывшая глава МИД также нарушила кодекс государственного управления и норму, согласно которой первыми должны были привиться врачи, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом.

Кроме того, чиновники, вовлеченные в «Вакцинагейт», могут быть обвинены в коррупционных преступлениях.

Ривера отметил, что Вискарра в данном деле будет считаться основным соучастником — потому что его участие стало решающим фактором для этого преступления. Под обвинение могут попасть также члены его семьи и друзья, которые получили вакцину вне положенного порядка.

«Я думаю, что Перу пришлось проснуться от черной ночи. Мы понимаем, что потратили впустую два десятилетия на борьбу с коррупцией. Это создает впечатление, что мы вернулись к точке, которая говорит нам, что мы за это время ничего не узнали», — заключил адвокат.

Перуанские СМИ опубликовали список из 500 высокопоставленных чиновников, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, которые тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. Инцидент привел к политическому кризису в Перу и целому ряду отставок и получил название «Вакцинагейт».