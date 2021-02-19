СК Кубани сообщил о задержании главы Ейского района и его заместителей

Краснодар, 19 февраля. Полиция задержала главу Ейского района Виктора Ляхова, а также двух его заместителей, об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

О том, какие именно заместители Ляхова задержаны, не сообщается. Всего у главы Ейского района шесть замов.

Задержанных доставили в полицейский участок для опроса и дачи показаний. Подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношение, пока не разглашаются.

Виктор Ляхов был назначен главой Ейского района в октябре 2019 года, в декабре он возглавил муниципалитет.