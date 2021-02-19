Киев, 19 февраля. Командование ВМС Украины договорилось с Великобританией об организации практических занятий для украинских военных моряков в 2021 году.

Инструкторскую помощь британские специалисты окажут в рамках договоренности с представителями штабов операции ORBITAL.

«Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВСУ, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021 год», — говорится в официальном сообщении командования ВМСУ.

Кроме того, в Киеве надеются на расширение инструкторской помощи посредством ее распространения на летный состав морской авиабригады в рамках военно-тренировочной миссии Великобритании на Украине.

«Стороны договорились о проведении тренировок для украинских моряков на кораблях Королевского ВМФ в 2021 году», — добавили в украинском командовании.

Отметим, в этом году к указанной миссии должны присоединиться также инструкторы из Дании, Швеции, Канады, Литвы, Латвии и Эстонии.

В то же время эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в интервью Федеральному агентству новостей напоминает, что Евросоюз и НАТО практически достигли своих целей на Украине, а потому принимать страну в состав ЕС и Альянса никто не собирается. Тем не менее, это не мешает украинским властям продолжать антироссийскую риторику, которую упомянул в своем недавнем заявлении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал «360».