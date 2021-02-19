МИД Украины обратился к ЕС с просьбой ввести санкции к РФ из-за Крыма

Киев, 19 февраля. Сотрудники МИД Украины сейчас готовят обращение к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые ограничительные меры против Российской Федерации из-за «нарушения прав человека» в Крыму.

Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге. По словам министра, в 2020 году он призвал ЕС применить механизм санкционных ответов на «нарушения прав человека в Автономной республике Крым».

«Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой (по введению санкций — Прим. ред.)», — подчеркнул Кулеба.

Помимо этого, глава МИД Украины уточнил, что вопрос о ситуации с Крымским полуостровом будет вынесен на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет 23 февраля. Также во время него будет представлен доклад об обстановке в Донбассе.

Украина фактически каждую неделю придумывает новые поводы для введения очередных санкционных ограничений против России. Об этом в интервью ФАН рассказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.