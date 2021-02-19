Врач омской больницы приютил местного пса, которого хотели усыпить

Омск, 19 февраля. Пса Рекса, проживающего на территории Городской клинической больницы №1 имени Кабанова, приютил один из врачей, когда узнал о планах по усыплению дворовой собаки.

«Большой, здоровый и красивый пес», как говорится в заявлении медучреждения в соцсетях, проживал на территории больницы несколько лет и добросовестно выполнял работу по охране территории. Однако одному из посетителей не понравилось, что пес его облаял. Он написал жалобу, и Рексу дали три дня на то, чтобы найти дом, иначе его усыпят.

Омичи мгновенно отреагировали на сообщение с просьбой приютить «охранника» и обрушились с критикой на людскую жестокость. Региональный минздрав поспешил успокоить граждан, заявив, что новый хозяин и дом для Рекса уже нашлись. Главный врач ГКБ №1 Анатолий Малюк узнал о произошедшем и уведомил об этом своих коллег. Один из медиков решил поселить собаку в своем частном доме.

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