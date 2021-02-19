Женщины чаще мужчин получают желаемые подарки на праздники

Москва, 19 февраля. Мужчины реже женщин получают желанное в «гендерные праздники». Об этом говорят результаты недавнего опроса сервиса «Яндекс.Маркет».

Большинство респондентов считают Международный женский день и День защитника Отечества «гендерными праздниками», уточнили аналитики. Участие в опросе приняли 1747 пользователей Сети в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что чаще всего мужчины в свой праздник хотят получить деньги или набор инструментов, передает ТАСС. В топе подарков для представительниц прекрасного пола оказались парфюмерия, косметика, одежда и обувь. Новые ароматы россияне чаще всего приобретают в подарок супругам. Также в исследовании говорится, что женщины чаще мужчин получают желаемое на 8 Марта.

Идеальные любовники должны носить бороды и иметь карие глаза. Мужчин с такой внешностью британские женщины назвали наиболее привлекательными, следует из данных опубликованного ранее опроса.