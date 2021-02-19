Барецкий предложил хоронить звезд «Дома-2» на кладбище знаменитостей за оградой

Санкт-Петербург, 19 февраля. Известный шоумен Стас Барецкий внес поправки в свой проект специального кладбища для отечественных звезд. Он считает, что мертвых знаменитостей можно поделить на группы.

Барецкий, являющийся президентом «Союза Профессиональных Ритуальных Агентов» (НКО «СПРА»), ранее внес в Госдуму предложение создать отдельное кладбище для российских представителей шоу-бизнеса. Однако далеко не всем понравилась эта идея.

«По словам Барецкого, конструктивная критика поступила от художника Никаса Сафронова, который полагает, что некоторые звезды не захотят быть похороненными рядом с Ольгой Бузовой. Художник заключил, что в итоге все запутаются, кто звезда, кто не звезда, и передерутся все друг с другом еще при жизни», — рассказал PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.

Барецкий уверен, что разногласий удастся избежать, создав на кладбище тематические аллеи. Знаменитостей можно разделить на Instagram-блогеров, тиктокеров, звезд советской эстрады и кино и так далее. Участников «Дома-2» Барецкий вообще предлагает хоронить за отдельной оградой.

По мнению шоумена, открытие кладбища для звезд позволит пресечь вандализм и проведение ритуалов на могилах знаменитостей. Барецкий также считает, что на кладбище можно создать танцплощадку с жизнеутверждающей музыкой.

Идею скандального шоумена ранее прокомментировал критик Сергей Соседов. Он скептично отнесся к инициативе Барецкого и предположил, что это предложение является бизнес-проектом.