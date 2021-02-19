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Украина не откажется от Минских соглашений, но требует их модернизации

Киев, 19 февраля. Киев не откажется от выполнения Минских соглашений, пока не определят новую площадку по вопросу решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметил, что на таком решении настояли украинские партнеры по «нормандскому формату» — Германия и Франция.

«Предостерегают нас, чтобы мы придерживались единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно Трехсторонней контактной группы, которая и была продуктом «нормандского формата», — пояснил Резников.

Вице-премьер также выразил мнение, что Минские соглашения не идеальны и требуют модернизации. Некоторые пункты «не работают и никогда не сработают».

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