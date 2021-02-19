Молодой жительнице Явы «надуло» ребенка порывом ветра

Джакарта, 19 февраля. Индонезийка утверждает, что забеременела от порыва ветра в Западной Яве. Спустя какое-то время молодая мама родила здоровую девочку весом 2,9 кг.

Таинственная история беременности произошла в городе Чианджур в Индонезии. По словам 25-летней Сити З., порыв ветра вошел в ее влагалище и «принес туда будущего малыша». О чудесах современного мира сообщает Daily Star.

Невероятный рассказ о зачатии без участия мужчины мгновенно просочился в социальные сети и стал одной из самых обсуждаемых тем во Всемирной паутине. Молодая женщина поведала СМИ, что все произошло прямо в ее гостиной. По словам индонезийки, после полуденной молитвы она лежала лицом вниз, как вдруг почувствовала, что в ее влагалище проникает ветер. Жительница Явы подчеркивает, что это было не просто дуновение, а настоящий порыв ветра, сравнимый разве что с ураганом.

Спустя 15 минут после проникновения ветра в чресла будущей матери женщина якобы начала испытывать боль в животе, который тут же стал расширяться. Сити З. испугалась и немедленно обратилась к врачам. Индонезийка утверждает, что ее срочно доставили в общественную клинику, где она и родила своего ребенка.

«Я родила примерно через час после того, как поняла, что жду ребенка», — поделилась молодая мама.

Директор медицинского учреждения, где случились те самые роды, Эман С. присутствовал на них вместе с начальником участка и главой района. По словам врача, мать и ребенок полностью здоровы, и сам процесс родов проходил нормально. Медик предположил, что индонезийка могла испытать так называемую «скрытую» беременность. Это действительно иногда случается, и тогда женщина не знает о своей беременности, пока у нее не начнутся роды.