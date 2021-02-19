Турция отказывается делиться с Украиной военными технологиями

Москва, 19 февраля. Украина пытается наладить сотрудничество с Турцией, однако совместные проекты близки к провалу. Анкара не торопится передавать Киеву свои технологии.

Киев и Анкара планировали создать на украинской территории совместное предприятие (СП) для сборки ударных беспилотников Bayraktar. Однако препятствием стало украинское законодательство. При организации такого СП 50% плюс одна акция должна быть у Украины, на что Турция отказалась пойти, сообщило информагентство «Оборонно-промышленный курьер».

Возможно, Анкара могла бы согласиться на СП при льготных условиях на аренду земли. Украина может пойти на это, находясь в безвыходной ситуации. На поставку ударных БПЛА Киеву более не соглашалась ни одна страна.

Другой перспективный проект двух стран также находится на грани срыва. Украина и Турция планировали запустить совместное строительство корветов проекта Ada. По первоначальному плану, турецкая сторона должна была ставить на головной корабль всю электронику и системы вооружения за свой счет. Турецкая Республика отказалась от такого подхода, решив собрать только корпус.

Завершение постройки будет происходить уже на верфи в Николаеве, передает Defense Express. Готового навигационного и электронного оборудования у Киева при этом нет, что может привести к закрытию всего проекта. Турция демонстрирует нежелание делиться со своим партнером техническими и военными секретами.

Ранее военный эксперт рассказал о последствиях для Украины применения турецких БПЛА в Донбассе.