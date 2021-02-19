Захарова уверена, что историю с «отравлением» Навального придумал Запад

Москва, 19 февраля. История с «отравлением» блогера Алексея Навального была придумана Западом, чтобы поддерживать образ якобы агрессии Российской Федерации.

Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее словам, придуманная история с «отравлением» основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) приписывалась Москве. Захарова считает, что ситуация возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России.

«Уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Россия всегда выступала за взаимодействие и развитие сотрудничества со странами Евросоюза.