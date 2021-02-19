Грабитель из Флориды выбирал своих жертв с помощью публичного некролога

Вашингтон, 19 февраля. Злоумышленник читал некрологи и узнавал, в каких домах умерли люди и когда состоятся погребения. Американец обчищал дома сограждан, пока те были на похоронах своих родственников.

Серия краж произошла в районах Оберндейл, Малберри, Лейкленд и Хейнс-Сити штата Флорида. Злоумышленник успел совершить десять криминальных эпизодов прежде, чем сотрудники правоохранительных органов поймали преступника, сообщает Daily Mail.

Грабителем оказался 42-летний местный житель Рональд Р. Мужчина разработал нехитрую, но эффективную схему совершения квартирных краж. Сперва он тщательно изучал местные некрологи, которые находились в общем доступе. Из некрологов предприимчивый американец узнавал, в какой дом пришла беда и кого точно не будет дома в тот или иной день. Тогда преступник беспрепятственно проникал в пустой дом, потому что его обитатели в этот момент скорбели на похоронах любимых родственников, и спокойно забирал все, что ему надо.

Таким образом американцу удалось ограбить по меньшей мере десять семей. Преступная цепочка могла продолжаться и дальше, если бы один наблюдательный детектив не заметил странное совпадение в череде нескольких ограблений. Изучая материалы серии квартирных краж, правоохранитель увидел, что преступления происходили ровно в тот день, когда хозяева жилищ были на похоронах.

Затем следователи обнаружили и другие сходства между этими взломами, в том числе то, что они совершались в дневное время и что преступник в основном крал драгоценности, часы, серебро, монеты и огнестрельное оружие. Вскоре злоумышленника удалось задержать и предъявить ему обвинения по 27 пунктам закона, включая многочисленные случаи вооруженного ограбления и крупные краж.

Делом занимался шериф округа Полк Грейди Д., который резко осудил поведение своего соотечественника. По словам стража порядка, кража, как и любое другое преступление, — это само по себе явление недостойное и низкое, а когда у жертв ограбления настоящее горе, то «это ниже, чем низко».

«Тот, кто в такой момент готов использовать людей в своих интересах, не проявляет ни сострадания, ни уважения и представляет собой настоящую угрозу обществу», — резюмировал шериф.

Правоохранитель добавил, что нападение на людей в момент их горя и переживаний, связанных со смертью самых близких людей, говорит о том, что совершивший это не проявляет «никакого сострадания или уважения». Рональду Р. предъявили два обвинения в вооруженном ограблении, восемь — в ограблении незанятого жилого помещения, одно — в крупной краже на сумму от 20 до 100 тыс. долларов и ряд других. Как оказалось, на счету флоридского грабителя уже шесть уголовных преступлений и 15 проступков, включая аресты за кражи со взломом, побои, уличные кражи и хранение наркотиков.