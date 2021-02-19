Как борьба за качество жизни довела американцев до ледникового периода. Колонка Сергея Малинковича

Сразу хочу оговориться, что проблемы американских индейцев волнуют меня меньше, чем беды россиян.

Меня поражает и возмущает, что газификация в нашей стране для многих граждан сельской и дачной местности недоступна, что инфраструктура в провинции, мягко говоря, хромает, а по сравнению с советским временем зачастую еще и деградирует. Но все люди — люди, и узнав о немалых бытовых проблемах такого же плана в американском обществе, я хотел бы сказать и о них, и надеюсь, что на этом примере мы улучшим жизнь собственного населения или, по крайней мере, не допустим ошибок хваленой Америки.

Зеленое движение и экологический тренд имеют в США и на Западе в целом долгую историю. Многие десятилетия экологические организации и искусно поддерживающие их большие политики и бизнесмены добивались ограничения на работу крупных добывающих, обрабатывающих, энергоформирующих предприятий, кивая на ущерб окружающей среде. Безусловно, устойчивое развитие — за что всегда так ратовали и левые, и вообще все здоровые силы — предусматривает особое внимание к охране природы, к борьбе против вредных выбросов, загрязнений, за всяческое и всеобщее сбережение. Но фанатизм и абсолютизация любого процесса неизменно приводят к беде. Так произошло и в США, где на смену термину «зеленая революция» пришел термин «зеленая мафия».

Ситуацию прекрасно демонстрирует происходящее в Техасе, где, по отчаянным сообщениям жителей, сложилась явно форс-мажорная ситуация. Проблемы с энергоснабжением в некоторых штатах США (и в ряде западных государств) начались после того, как отчаянные экологические активисты добились закрытия угольных электростанций (в 2018 году в Техасе их было закрыто целых пять, и «милашка» Трамп не защитил). Заменяют их повсеместно так называемые ветроэнергетические станции или ветряки. Например, в Германии в 2020 году согласован вывод угольных ТЭЦ из энергобаланса страны до 2038 года. Сменим, так сказать, старую клячу на железного коня.

Но все эти расчеты, мотивируемые новым качеством жизни для населения и экологическими ценностями, строились на глобальном потеплении, пришедшем в наш мир, в Европу и Америку, несколько лет назад. Но природа капризна и непредсказуема, она не подчиняется директивам евро — или любой другой — бюрократии и резолюциям конгресса США. Вместо потепления зимой нынешнего года в дополнение к зловещей пандемии пришло еще и масштабное похолодание.

Борцы за зеленые ценности из числа американских, европейских и даже японских управленцев и энергетиков оказались к этому совершенно не готовы. Так, в Японии снижение средней температуры воздуха с +7,6 до 4,4 градуса тепла вызвало энергетический коллапс, крупнейший за последние 30 лет; в северных префектурах страны 5,5 миллиона семей остались без электричества.

А вот что пишет наша бывшая соотечественница из уже упомянутого Техаса: «В ночь из Арктики к нам пришел снежный шторм и принес не только снег, но и минусовую температуру, до -20. Ближе к полудню я видела на нашем градуснике -9». И далее эмигрантка с нарастающим возмущением и беспокойством пишет, как сначала электричество вырубили на пару часов, потом на сутки, потом замерзли пластиковые (а других здесь нет) водопроводные трубы, потом люди бросились из своих остывающих и обезвоженных домов в мотели с действующим электричеством, которые быстро закончились. Затем все стали завидовать обладателям древних покосившихся домов с каминами и газовыми баллонами. Все современные дома в Техасе функционируют на основе электроэнергии, которого как раз и не стало. Находчивые местные власти стали рассылать жильцам SMS-ки с бодрыми инструкциями, что надо закрыть окна занавесками, обложиться одеялами, тепло одеться и побольше есть. Стоило бы добавить, и пить «для сугреву» и для снятия стресса. Но не добавили, постеснялись. При этом чиновники категорически не рекомендовали обогревать дом газовой плитой или генератором.

Телефоны и сайт местной энергетической компании оказались безнадежно отключены. Автоответчик монотонно объяснял, что дело плохо, что электричества, вероятно, не будет несколько дней, но над решением проблемы работает, мол, вся американская цивилизация. Полагаю, что в этот момент наша бывшая соотечественница, чьи персональные данные я благородно опускаю, задумалась о целесообразности отъезда со своей далеко неидеальной Родины и о том, что за все на свете приходится платить.

В США нет единой электрической сети, но действуют несколько крупнейших поставщика электроэнергии, которые при дефиците электричества по любым причинам, обращаются за покупкой свободных мощностей друг к другу или чаще к Мексике, где электроэнергия дешевле. Но в этот раз мексиканский канал был уже задействован по максимуму мощностей. Требования зеленой энергетики привели, как выше было сказано, к замене угольных станций на ветроэнергетику. «А ветряки-то и замерзли», — меланхолично замечает очевидица.

Пришлось американским лихачам с вертолетов поливать их щедро противообледенительной жидкостью сомнительного содержания, которую ветер и сами ветряки затем широко, как сеятель, разбрасывали по округе к окончательному торжеству экологических ценностей. Затем, с целью высвобождения энергетических мощностей для спасения населения штата (которое, не в пример нашему, не с фонариками выходит) власти стали закрывать нефтеперерабатывающие заводы, создавая тем самым дефицит бензина, мазута и т. д. Потом начались веерные отключения, которые по регламенту предусматривают 45 минут, но в данном случае они затягивались до суток.

В общем хочется посоветовать американским властям заявить о том, что российские власти, используя законсервированную агентуру Сталина и попутно вмешиваясь в выборы, навалили на Техас снега с целью дискредитировать либеральную демократию.

Самое забавное, что на 2021 год продлена программа субсидий по установке на домах граждан солнечных батарей, которые вряд ли окажутся более надежными, чем ветряки, ведь для их полной автономии необходимы дорогие и хрупкие аккумуляторы. В Германии ситуация аналогичная. В холодину 30 тысяч ветротурбин в одночасье перестали вырабатывать электроэнергию и работали только на самообеспечение. Берлин в итоге остался без резервов энергии. Как итог — взлетели цены на уголь по всему миру. И тут уж господ экоактивистов убедительно попросили помолчать. Но я не радуюсь тому, что Россия смогла заработать на поставках угля всем нуждающимся, да и, признаюсь, ничего не имею против экологического движения, сам по мере сил в нем участвую. Но в любом деле фанатизм и лозунги, прикрываемые в действительности жесткими интересами конкурирующих с поставщиками того или иного вида энергии структур, мне глубоко противны. А то еще мода пошла на водородную энергетику. Водородная энергетическая доктрина принята в Германии к реализации в 2020 году.

А тем временем в Японии запретили водителям лично заправлять водородные автомобили, а то уж больно часто заправки взрываются как в кино. Что-то все это походит на манипуляцию и откровенное жульничество… Думаю, у человечества нет альтернативы движению к экологически чистой жизни, к устранению вредных производств, нет альтернативы и поиску новых видов энергии, энергосбережению. Однако все это должно делаться разумно, постепенно, с широким и спокойным обсуждением, с применением очистных сооружений — как бы они ни были дороги — к уже имеющимся технологиям получения энергии.

Необходимо раз и навсегда правильно расставить приоритеты, а то в один прекрасный день мы не заметим сами, как окажемся в холодной и безжизненной пустыне, и совсем не из-за угольных шахт.