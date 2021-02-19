Кремль сообщил о времени и месте встречи Путина и Лукашенко

Москва, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин примет своего белорусского коллегу Александра Лукашенко 22 февраля в Сочи.

Развитие стратегических отношений между Россией и Белоруссией и процессы интеграции двух стран в рамках Союзного государства сопровождаются частыми встречами глав государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко кроме текущих вопросов российско-белорусских отношений обсудят итоги Всебелорусского народного собрания, прошедшего 11 и 12 февраля в Минске. Пресс-конференция после переговоров пока не запланирована.

Вчера Лукашенко предложил созвать заседание Высшего Госсовета для обсуждения внешних санкций и общей обстановки в мире. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.