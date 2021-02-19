Режиссер Ефимович о фильме «Батя»: Молодежь сразу захотела позвонить родителям

Российский режиссер Дмитрий Ефимович заявил ФАН, что снятый им фильм «Батя», несмотря на свой комедийный жанр, заставил молодых людей после просмотра позвонить своим родителям.

Ефимович в эксклюзивном интервью рассказал, как возникла идея снять эту кинокомедию, как в проект попала известная актриса Елена Лядова и кому будет в первую очередь интересно посмотреть эту картину.

«Со всеми артистами отлично работалось»

— Дмитрий, с чего, вообще, началась история фильма «Батя»?

— История такова. Несколько лет назад был пилот сериала под названием «Взрослые разговоры» (на 80 серий, каждая из которых длилась бы одну-две минуты. — Прим. ФАН). Но он, что называется, «не зашел». Телеканал данным проектом не заинтересовался, и его так и не показали.

В том пилоте у одного из персонажей была такая линия — он вспоминал свое детство, было буквально два или три эпизода с его воспоминаниями, где как раз батю играл Володя Вдовиченков. Правда, там ребенок был другой.

У всех, кто это видел, остались самые лучшие впечатления об эпизодах, и у продюсеров, собственно говоря, тогда возникла идея снять отдельную историю про этого батю» из начала 1990-х.

— Естественно, с Вдовиченковым в главной роли?

— Да, он же в этой истории. Я, кстати, не знаю, проходил ли он вообще кастинг на этот пилот. Скорее всего, нет. Думаю, его взяли сразу, будучи уверенными, что Володя как нельзя лучше подходит для этой роли. Так в итоге и оказалось! Для нового проекта Вдовиченков был некой данностью, которая ни у кого не вызывала сомнений. И слава богу! Уже был предпремьерный показ в Москве, и все видевшие фильм в один голос говорят, что он просто шикарен в этой роли.

— А Елена Лядова, жена Вдовиченкова и в реальности, как появилась в проекте?

— Кастинга как такового тут не было. Мы решили ввести точечно и в небольшом количестве персонаж жены главного героя, и сразу возник вариант Лядовой. Тут тоже никаких сомнений не было — без всякого отбора просто предложили Елене эту роль, и она согласилась.

— Как вам с ними работалось, а также с еще одной звездой нашего кинематографа Надеждой Михалковой?

— Да со всеми отлично работалось, это прекрасные артисты, а кроме того — хорошие и открытые люди. В общем-то, с ними и в кадре, и вне кадра общаться было легко и приятно. Результат, как я понимаю, получился очень даже неплохим.

— Какой-то курьезный случай во время съемочного процесса можете припомнить?

— Вы знаете, каких-то прям уж курьезов вроде и не было. Фильм, как говорят киношники, рождается трижды: на бумаге, на площадке и при монтаже. Конечно, были какие-то импровизации, какие-то находки на площадке — и актерские, и операторские, и режиссерские. Но такого, в целом, что называется, «а вот еще был смешной случай на съемках», ничего особенного не произошло.

Кстати, какие-то смешные импровизации были у детей, они же непосредственные и всех нас, взрослых, периодически смешили.

«Наше кино — приятное путешествие во времени»

— Что бы вы сказали потенциальным зрителям, чтобы они пошли в кинотеатры и посмотрели этот фильм?

— Те, кто жил в более-менее сознательном возрасте в те времена, те, кто помнит 1990-е, даже если они были юными, получат возможность вновь туда отправиться, совершить приятное путешествие во времени. И мне так кажется, и сами зрители, кто уже посмотрел фильм, об этом говорят.

— А что насчет молодых людей, знающих о жизни в 1990-е годы только понаслышке?

— Вот буквально сейчас состоялась премьера «Бати» в Новосибирске, и что удивительно, — мы даже не ожидали, что придет так много молодежи, и ей фильм, как говорят, очень понравился. Молодые люди признаются, что оказались не готовы к тому, что происходит на экране. Рассчитывали просто на развлечение, на какое-то не то, чтобы бездумное, кино, но на какое-то ненапряженное. А в итоге они хорошо провели время и задумались.

Обычно молодежи вообще не свойственно задумываться о проблемах отношений со своими родителями, это возникает немножко позже. Однако эта самая молодежь благодарила создателей картины: они говорили, что вот сразу захотелось позвонить родителям и поговорить с ними. И, возможно, даже пересмотреть эти отношения. В общем, мы дали молодежи возможность задуматься (смеется).

— Вы упомянули Москву и Новосибирск. Так понимаю, премьера фильма в некоторых городах страны уже состоялась?

— Да, в среду премьера была в столице — это показ для прессы, для критиков и так далее. В четверг премьера прошла в Новосибирске, а потом в Санкт-Петербурге. В пятницу — в Казани. В широкий прокат картина выйдет уже 23 февраля.

Фильм «Батя» рассказывает о поездке взрослого героя вместе со своей семьей к отцу — суровому русскому мужику, воспитывавшему и учившему жизни сына в сложные 1990-е годы.

Роль Макса стала кинодебютом Стаса Старовойтова, известного по выступлениям в шоу Stand Up, выходящего на телеканале ТНТ. Роль его жены исполнила Надежда Михалкова, ну, а батю и маму — Владимир Вдовиченков и Елена Лядова соответственно.

В фильме, имеющем слоган «самая родная комедия», также сыграли Диана Енакаева, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Вера Тарасова и другие.

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