Бывший резидент Comedy Club Гавр признался, что наряжался в женскую одежду

Москва, 19 февраля. Бывший резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, который выступал на шоу под псевдонимом Гавр, признался, что ему неоднократно приходилось переодеваться в женщину.

Поскольку артист пребывает в творческой среде, ношение женских нарядов он считает абсолютно нормальным. Более того, еще в детстве на семейных праздниках Гордеев одевался в девочку, а мать красила ему ресницы.

«Еще на Comedy Club были гендерные вечеринки, где мы одевались в девчонок, а все девчонки — в пацанов. А еще был спецвыпуск, где все резиденты были девушками. Так что с этим проблем у меня нет», — поделился юморист.

Гавр отдал юмористическому шоу шесть лет, а затем стал креативным директором телеканала ТНТ. Однако и эту должность он недавно оставил. О временах участия в Comedy Club Гордеев вспоминает с ностальгией, пишет «Телепрограмма».

Артист ранее раскрыл, почему принял решение покинуть юмористическое шоу и перейти в закулисье. Гавр оставил Comedy Club из-за любви к детям, с которыми он хотел проводить больше времени. В семье Гавриила Гордеева воспитываются две дочери и сын.