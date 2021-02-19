Комиссариат ООН озвучил количество погибших в ходе конфликта в Донбассе

Женева, 19 февраля. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН подсчитало общее число жертв конфликта в Донбассе.

Как сообщили в ООН, начиная с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года в результате военных столкновений в Донбассе погибло 13,1-13,3 тысяч человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 солдат других вооруженных групп. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что около 29 500-33 500 человек получили ранения.

Общее число пострадавших в ходе конфликта в Донбассе составляет 42 000-44 000, считают в УВКПЧ ООН.

Ранее ФАН писал, что в УВКПЧ ООН негативно отреагировали на указ президента Украины о санкциях против оппозиционных телеканалов, так как это не соответствует международному праву в области прав человека. Сейчас сотрудники Управления Верховного комиссара по правам человека изучают правомерность действий Владимира Зеленского.