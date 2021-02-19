Врач-депутат рассказал, что поможет снизить злоупотребление алкоголем

Снизить злоупотребление алкоголем среди молодежи может не повышение возрастного ценза, а проведение грамотной социальной политики. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Пока я не видел в научной литературе доказательных данных, согласно которым повышение возрастного ценза с 18 до 21 года приводит к снижению потребления спиртных напитков», — сказал он.

Что касается дополнительных запретов, то, по словам депутата, опыт Советского Союза показал, что масштабные ограничения приводят к росту потребления суррогатного алкоголя, качество которого никто не проверяет. Он пояснил, что в результате может быть рост интоксикаций и даже смертельных случаев.

Борис Менделевич добавил, что с внедрением акциз цены на спиртное уже повысились, и дальнейшие меры должны быть совсем иными.

«Лично я считаю, что для дальнейшего регулирования важно проводить грамотную социальную политику, потому что чрезмерное потребление алкоголя может иметь различные причины, причем нередко алкоголизмом сопровождается депрессия. В подобных и иных других случаях ограничения не решат проблему», — сказал собеседник.

Напомним, недавно главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил ввести меры дополнительного регулирования продаж крепкого алкоголя. Среди инициатив — повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, выведение крепкого алкоголя в отдельные магазины, а также повышение цены.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что ритейлеры жестко раскритиковали запрет крепкого алкоголя в российских супермаркетах.