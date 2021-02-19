Сотрудников Росгвардии привлекли к устранению последствий снегопада в Крыму

Симферополь, 19 февраля. Росгвардейцы помогают дорожникам ликвидировать последствия мощного снегопада на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

Представители ведомства рассказали об отправке в район, где из-за мощного снегопада образовались пробки, полицейских. По их словам, на данный момент сотрудники Росгвардии оказывают помощь автовладельцам, которые попали в затруднительное положение на трассе. Они буксируют машины, застрявшие в сугробах, а также участвуют в другого рода мероприятиях.

В ХМАО сотрудникам Росгвардии представили нового главу регионального отделения ведомства, сообщал URA.RU. Им стал полковник полиции Евгений Симаков.