Юлия Высоцкая показала стильный домашний наряд

Москва, 19 февраля. Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая показала, в чем ходит по дому. Артистка устроила небольшое дефиле в столовой своего особняка.

Видео с проходом Высоцкой по дому появилось на ее странице в Instagram. Выяснилось, что даже в неофициальной обстановке актриса предпочитает стильную одежду, не забывая при этом о практичности. Супруга Кончаловского надела модные брюки-кюлоты (укороченные широкие штаны) и белый топ с пышными рукавами и открытыми плечами. Также на видео можно заметить, что артистка ходит по дому совсем не в тапочках, а в кроссовках.

В одном из интервью 47-летняя Юлия Высоцкая говорила, что любит одежду повседневного стиля. Артистка отдает предпочтение водолазкам, джинсам, футболкам и жакетам.

Подбирая наряд для светского мероприятия, актриса обязательно советуется с Кончаловским. Муж Высоцкой обладает прекрасным вкусом, поэтому она всегда следует его рекомендации, если он говорит ей переодеться.

Недавно Юлия Высоцкая показала, как выглядит без фильтров и макияжа. Актриса восхитила подписчиков в Instagram естественной красотой.