Россия впервые покажет иностранным покупателям ЗРС «Антей-4000» в ОАЭ

Москва, 19 февраля. Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом ЗРС большой дальности «Антей-4000», сообщает пресс-служба предприятия.

Презентация зенитно-ракетной системы состоится на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

«Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы о ЗРС большой дальности «Антей-4000», продолжающей линейку «Антей». Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо указанного образца, концерн представит еще одну отечественную разработку — уже известный миру ЗРК «Стрелка», модернизированный до уровня ЗРК «Сосна».

Ранее телеканал «360» сообщал о завершении концерном «Алмаз-Антей» испытаний нового беспилотника-перехватчика «Волк-18». По словам российского военного эксперта Дмитрия Корнева, отечественный дрон решит проблему перехвата чужих разведывательных БПЛА, пишет Федеральное агентство новостей.