Конфедерация России и Белоруссии упростит жизнь Москве и Лукашенко

Интеграция России и Белоруссии в единое государство не только возможна, но и крайне необходима как для Москвы, так и для Минска. Это станет наиболее конструктивным ответом на актуальные вызовы, стоящие перед Российской Федерацией и ее стратегическими партнерами. При этом приходится констатировать, что Александр Лукашенко исчерпал лимит времени на пребывание в должности президента Республики Беларусь.

Напомним, 18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал «весьма продолжительные переговоры» Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированные на 22 февраля. По словам Пескова, повестка переговоров предполагает обсуждение вопросов двусторонних отношений, а также обмен мнениями по международной проблематике.

В преддверии этого общения ФАН проанализировал текущее положение и перспективы Лукашенко, а также возглавляемого им государства.

Непростой визит в Москву

2021 год Белоруссия встретила не в лучшей своей форме. Неоднозначные методы проведения президентских выборов спровоцировали в августе минувшего года масштабные акции протестов, которые были достаточно жестко подавлены правоохранительными органами.

Несмотря на то, что в целом поддержка действующего президента большинством населения Белоруссии была очевидна, махинации на выборах и агрессивная риторика самого Лукашенко раскололи белорусское общество. Александр Григорьевич сам себя загнал в угол. Политика белорусификации, а также заигрывания с националистами ожидаемого результата не дали — разворота в Европу не произошло. Мало того, в ЕС фигура Лукашенко стала даже более токсичной и нерукопожатной, чем прежде. Плюс ко всему Брюссель отказал Минску в финансовой помощи. То есть и тут у Лукашенко, как говорится, «не взлетело».

Четырехчасовое (!) выступление президента РБ 11 февраля на Всенародном собрании не содержало какого-либо внятного плана транзита власти и дальнейшего пути развития страны. Белоруссия остается во многом расколотой — с потушенным, но не решенным окончательно гражданским конфликтом.

Очевидно, что единственным путем дальнейшего развития Белоруссии является интеграция с Россией. Именно сейчас решается, какими путями это будет реализовываться и какое место займет в общем союзе Белоруссия. В свете этого грядущая встреча президентов РФ и РБ приобретает особое значение.

Лукашенко уже поторопился сообщить СМИ, что он не едет в Сочи «чего-то просить». Это весьма спорное заявление, особенно на фоне известного желания Александра Григорьевича получить от России финансовую помощь на сумму не менее 3 млрд долларов. Чтобы удостовериться в колоссальности этой суммы, достаточно вспомнить, какими средствами оперируют ЕС и международные институты при поддержке соседней Украины — там счет идет всего-то на миллионы долларов…

Добавим, что в прошлом году — как раз тогда, когда Минск сотрясали протесты — Россия уже выделила Белоруссии 1,5 млрд долларов. Очевидно, что это было сделано в ответ на некие кулуарные обещания Лукашенко. То есть теперь Александру Григорьевичу придется за выполнение своих обещаний отчитываться — при том, что, судя по контексту событий, там конь не валялся. Словом, новый визит в Москву лидера белорусского государства обещает быть непростым.

Столь же непростым является и сам статус президента Республики Беларусь. Лукашенко получает поддержку от своего госаппарата и белорусских элит в первую очередь как гарант соглашений с Россией, обеспечивающих окружению Александра Григорьевича безопасность и финансовое благополучие. Если же Москва вдруг перестанет поддерживать Лукашенко, тот мгновенно станет «чужим среди своих».

Пока все идет к тому, что Лукашенко будет поставлен перед выбором: уйти с поста президента государства комфортно, с гарантиями, или «упереться», тем самым вынудив Москву обсуждать будущее Белоруссии и лично Лукашенко уже с другими людьми.

Под прикрытием «богатовекторности»

Между тем Белоруссия выступает единственным примером последовательной и сколь-нибудь эффективной интеграции на постсоветском пространстве. С середины 1990-х Москва и Минск шаг за шагом сближались как экономически, так и военно-политически. Россия служила гарантом суверенитета РБ и неисчерпаемым рынком сбыта для ее продукции. Параллельно Москва сформировала для белорусской экономики беспрецедентные меры поддержки, поставляя Минску энергоресурсы по внутренним ценам, а в ряде случаев и ниже оных.

Все это позволяло белорусским производителям сохранять низкий уровень себестоимости товаров и компенсировать все издержки, включая социальные. Это же обстоятельство дало белорусам возможность отказаться от сокращений кадров на производствах и поддерживать внутри страны на должном уровне заработную плату. Столь важные «бонусы» стали доступны для Минска исключительно в силу непрерывной социально-экономической поддержки со стороны России.

Отметим, что социально-экономическая модель интеграции с Белоруссией легла в основу правовой базы ЕАЭС — глобального интеграционного пространства с центром в России.

Россия также выступила гарантом безопасности Белоруссии, включив «соседку» в единое пространство ПВО и ПРО. Для РБ это оказалось особенно важным в первой половине 2000-х, когда США и ЕС последовательно лепили из Лукашенко отталкивающий образ «последнего диктатора Европы», одновременно изолируя Белоруссию целым комплексом экономических и политических санкций. Что было бы при таких обстоятельствах с РБ, если бы суверенитет белорусского государства не обеспечивался Россией, предсказать не представляется возможным. Но вряд ли ее ожидало что-то хорошее, особенно если вспомнить новейшую историю Югославии, Сербии, Ливии и той же Украины.

Интеграция РФ и РБ шла неравномерно. В середине и конце 1990-х этот процесс развивался в рамках СНГ — и параллельно с отчаянными попытками Москвы и Минска сохранить свои рушащиеся экономики. Политический импульс сближению придали амбиции Александра Лукашенко, явно метившего на пост лидера уже двух государств. Общественное мнение в РФ было не против такой комбинации, тем более что на фоне Бориса Ельцина белорусский «бацька» смотрелся вполне пристойно.

Однако далее произошло неожиданное для Александра Григорьевича событие — на смену деградировавшему Ельцину в России пришел энергичный Путин, что побудило Лукашенко быстро охладеть к идее политического сближения с РФ.

В начале 2000-х Россия занималась преимущественно внутренними делами: Чечня, выстраивание государственной экономики, сбор воедино машиностроительного комплекса и так далее. Решение этих задач имело для Москвы первостепенное значение, поэтому вопросы интеграционного объединения оказались отодвинуты в разряд второстепенных. Лукашенко демонстрировал свою лояльность России, и Кремлю на тот момент от Минска ничего сверх этого не требовалось.

Однако со временем эта инерция начала все менее отвечать российским интересам, а Белоруссия из участника интеграционных процессов все более превращалась в главного выгодоприобретателя сближения. Достаточно сказать, что главной строкой дохода РБ стал реэкспорт российских товаров, в первую очередь нефти, которая поставлялась белорусам по льготным ценам.

Москва годами закрывала глаза на иждивенческие «экзерсисы» Минска, но в 2014 году между РФ и РБ все же образовалась пусть и виртуальная, но вполне ощутимая глубокая «трещина». Создал ее, разумеется, Александр Григорьевич.

Вместо поддержки России в трудный час Лукашенко выбрал курс на экстренную национализацию белорусского общества и разрыв с РФ под прикрытием тезиса о «богатовекторности» своей политики. При этом «бацька» продолжал принимать от РФ все экономические бенефиты как должное! Более того, Россия позволила Белоруссии войти в переговорный формат с Украиной, что дало возможность Лукашенко частично разморозить свой статус персоны нон-грата в Европе.

Одновременно стараниями Лукашенко Белоруссия включила обратный реэкспорт, начав поставки в Россию санкционных продуктов. Последствиями этой инициативы стало несколько российско-белорусских «торговых войн», когда России приходилось вводить эмбарго на ряд белорусских товаров, которые либо были «санкционкой», либо не отвечали довольно умеренным требованиям российских контролирующих органов. В ходе этого периода белорусская сторона, включая президента РБ, не стеснялась в выражениях в адрес своего единственного союзника!..

Проблемы мягкой интеграции

Попытка провести аудит российско-белорусских отношений, предпринятая на тот момент послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем, продемонстрировала их поразительный по своим масштабам дисбаланс: Белоруссия, существовавшая за счет российских дотаций, саботировала практически все решения по дальнейшей интеграции. Заодно вскрылась информация по обналу «серых схем» из Белоруссии в России, а также сведения о выводе окружением Лукашенко средств, полученных в качестве помощи из России, в банки стран Ближнего Востока.

Все эти «откровения» привели к существенному охлаждению российско-белорусских отношений, пик которого пришелся на конец июля 2020 года, когда накануне президентских выборов белорусские силовики задержали под Минском три десятка «российских боевиков». По-видимому, далее должна была последовать выдача задержанных Украине — не исключено, что такой низкой сервильностью Лукашенко хотел «купить» себе на Западе президентское кресло. Но тут у Александра Григорьевича вновь «не взлетело» — европейцы не распахнули ему свои объятия, да и «боевиков» пришлось отпустить.

Несмотря на этот скандал, а также на то, что в Минске на всю катушку продолжалось гражданское противостояние, Россия в очередной раз пришла на помощь белорусскому государству, оказав ему экономическую поддержку и подтвердив, в первую очередь перед западными державами, свои полномочия гаранта суверенитета РБ.

Сегодня уже понятно, что Лукашенко — это фигура прошлого. Его ценность для всех сторон, включая самого Александра Григорьевича, заключается исключительно в функции посредника (но уже не гаранта — здесь свой запас доверия «бацька» исчерпал), осуществляющего официальный транзит власти. Время играет против Лукашенко, его влияние и запас возможностей подходят к концу. Альтернативы его ограниченной по времени и полномочиям роли отсутствуют.

Вместе с тем, проблемы легитимного транзита власти в РБ и дальнейшей мягкой интеграции в рамках Союзного государства выступают очень сложной системной задачей. Едва ли не главным препятствием на пути к ее решению является авторитарная модель белорусского государства и неразвитость его политической системы. Если говорить начистоту, то эта авторитарная модель уже исчерпана. Ее необходимо срочно модернизировать, чтобы включить различные части белорусского общества в процедуру транзита.

С российской стороны ключевым препятствием ко взаимному сближению выступает отсутствие политической модели интеграции, позволяющей белорусским истеблишменту и промышленности найти свое место в едином российско-белорусском пространстве, стать его естественной частью, а не быть «съеденными» бюрократией, крупным бизнесом или госкорпорациями РФ.

В настоящий момент единственным эффективным инструментом общественной и государственной интеграции, создающим легитимность и общественное вовлечение, является модель российской законодательной власти — российского парламентаризма, имеющего довольно глубокие традиции и эффективно действующий аппарат.

Наиболее конструктивный ответ

Интеграция белорусских представителей в российскую систему парламентаризма в рамках широкой модели конфедерации двух государств станет эффективным, прозрачным и убедительным для всех сторон интеграционным процессом. Он позволит, с одной стороны, снизить протестные настроения в РБ, да и в РФ, а с другой — оформить позицию граждан, лояльных власти.

Реализация такой интеграции возможна при проведении масштабной политической реформы, предусматривающей создания двухпартийной центристской системы с условным правым («Единая Россия») и левым центром, аккумулирующим в себя белорусский электорат.

Эта масштабная реформа должна предусматривать процедуру объединения двух государств на платформе единого внешнеполитического представительства, столь же единого экономического и оборонного пространства, политической интеграции на основе законотворческой ветви власти, а также создания новой модели политических партий и объединений. Объективно все это будет отвечать интересам обеих стран, имеющих сейчас серьезные препятствия к дальнейшему развитию — экономическому, политическому и общественному.

При этом потребуется построение более эффективной, прозрачной политической системы, представляющей все группы населения, включая новые — за счет объединения с Белоруссией.

Глобальный рынок и объединенное население позволят нашим странам совместно нарастить промышленное производство за счет консолидированного общего экономического пространства.

Москве и Минску будет необходимо закрепить общий военно-политический, дипломатический и экономический контуры в виде конфедерации или иных форм постепенного взаимного сближения. Этого потребует современная геополитическая ситуация, заставляющая Москву и Минск постоянно быть готовыми противостоять агрессивной экспансии НАТО и других военно-политических союзов под эгидой США.

Остается только добавить, что Лукашенко из партнера и локомотива российско-белорусского союза к настоящему моменту стал чуть ли не главным его препятствием. Однако любые попытки приостановить процесс интеграции лишь ускорят уход «бацьки» с поста президента РБ и усложнят его дальнейшую, уже гражданскую жизнь.