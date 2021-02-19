Как красивейший русский город Одессу украинская власть превратила в руины

Одесса — русский город, лидирующий по количеству заброшенных и ветхих зданий на Украине. Репортаж о разрушенных и аварийных строениях и даже целых улицах Одессы снял специальный корреспондент ФАН.

Из заброшенных или аварийных домов состоит больше трети современной Одессы. Центральные улицы города — такие, как Екатерининская, Пушкинская, Базарная, Ришельевская, Канатная, Троицкая и Еврейская, — буквально состоят из домов, находящихся в аварийном состоянии.

Несмотря на то, что большинство зданий — это памятники архитектуры, находящиеся в историческом центре Одессы, и их порча карается законом, большинство из них расписаны отвратительными граффити.

В Приморском районе на Троицкой улице стоит дом №18, который был построен в 1900 году. Потрескавшиеся стены отчаянно нуждаются в ремонте.

В капитальном ремонте нуждается и дом №2 находящийся на улице Бунина. Здание было проектом постройки домов до 1920 года. Его строительство началось в 1849 году. В настоящее время оно разваливается на глазах — штукатурка падает на голову, стены в огромных трещинах.

На улице Осипова, дом 3, который также был построен в 1900 году, до сих пор проживают люди. Жилое здание на Канатной, 28 было проектом построек до 1920 года. Улица находится в историческом центре города.

Карантинная улица, хоть и находится в центре Одессы, выглядит так, словно это окраина города, — резкий запах мочи, груды мусора и потрескавшиеся фасады.

На центральной улице Одессы, Екатерининской, уже 14 лет разбирают завалы нежилого обрушившегося здания. В 2007 году в здании обвалился дворовой флигель. С тех пор квартал власти даже не думают ремонтировать или хотя бы убрать обломки. Здание не является памятником архитектуры, хотя было построено в XIX веке.

Знаменитые одесские дворики уже не могут похвастаться своей милой домашней атмосферой — теперь они опасны для жизни. Подъезды большинства домов находятся в ужасающем аварийном состоянии, по многим лестницам просто опасно ходить. Но ремонт предполагает выселение граждан, для которых нет маневренного фонда, поэтому выселение осуществляется буквально на улицу. Так, к примеру, поступили с 15 жителями улицы Польский спуск, в доме №5 которой в феврале произошло обрушение. Жить в доме власти запретили, ремонт даже не начат, при этом жилье для выселенных предоставлено не было.

А вот Деволановский спуск — целая улица Одессы, состоящая из заброшенных зданий. Деволановский спуск местные жители также называют «канавой», гетто, «дном», «ямой», одесским «бронксом». Раньше тут находились знаменитое казино Cristal Palace и завод «Эпсилон», на котором когда-то изготавливалась советская электроника.

Теперь тут пахнет общественным туалетом, ощущение беспокойства и уныния не покидает, пока не свернешь с улицы. Находиться в этих развалинах невозможно даже в маске. Из украшений улицы — граффити, разбитые окна и горы мусора. Это при том, что совсем рядом находятся центральные туристические улицы города — Дерибасовская и Греческая.

«Здесь шляются наркоманы, вандалы, бомжи, отбитые киношники, проститутки по 100 гривен и ненормальные туристы. Тут опасно ходить, шла бы ты отсюда. Это мрачное место — либо ограбят, либо изнасилуют», — так описал Деволановский спуск прохожий, представившийся Александром.

Мужчина рассказал, что горожане, живущие по соседству с «канавой», мечтают скорее переехать, поскольку затерроризированы бомжами, ворами и хулиганами. В местных СМИ постоянно идут разговоры о реконструкции квартала, но ничего не делается.

По закону, принятому местными властями в 2019 году, ответственность за содержание дома в надлежащем виде несут жильцы, поэтому капитальный ремонт одесских домов — теперь забота самих одесситов. Государство финансирует работы лишь «в границах бюджетных программ, определенных решением сельского, поселкового или городского советов». При этом в региональных бюджетах средств на ремонт нет.

«Я не знаю, почему властям неинтересно, что происходит в самом центре Одессы. Может они считают это красивым? Уже много лет говорят, что будет реконструкция квартала, но даже снести эти развалины они не в состоянии — нет денег», — говорит Александр.

В одном из дворов Деволановского спуска обнаружилась жизнь — сушилось белье, горел свет в окошках. Но обители этого домика, мужчина и две женщины, грубо отказались комментировать ситуацию и тем более фотографироваться. Впрочем, одна из женщин решила проводить корреспондента ФАН до автобусной остановки и по дороге сообщила некоторые подробности о местной жизни.

«Тут опасно ходить — обвалы случаются, особенно зимой. Стыдно перед туристами за такой вид, но что сделаешь. Хотя, может, кому-то нравится. Народ здесь не очень добрый живет, и вечером, и днем страшно ходить. Всякая нечисть тут водится, и грабят, и насилуют. Еще самоубийцы повадились тут убиваться. Наша «канава» — главный позор города, наверное. Дома всегда надо быть до наступления темноты, иначе не дойдешь», — рассказала женщина.

Муниципальная программа по сохранению и развитию центра Одессы предусматривает выделение миллиарда гривен на ремонт за период 2019–2021 годы, однако следов реконструкции или хотя бы ремонта в центре не видно. Как предполагают горожане, деньги просто разворовываются еще на стадии проектирования.