Мини-пиг из Екатеринбурга нашел новый дом. ФАН-ТВ

Мини-пигу Равиолю нашли новую семью. Прежние хозяева отказались от животного из-за критики соседей.

Равиоль попал в Центр реабилитации животных при Уральском государственном аграрном университете недавно. Хозяева домашнего поросенка отказались от питомца из-за угроз соседей. Мини-пиги становятся бездомными наравне с кошками и собаками.

«На самом деле этот мини-пиг в нашем центре уже третий по счету. Дело в том, что достаточно часто и необдуманно люди заводят модных животных себе домой. Например, либо в силу какого-то временного периода, либо перед Годом свиньи, например, многие заводили таких животных. Но как их содержать и что это вообще за сюрприз в квартире, к сожалению, мало кто понимает сразу. Изучить вопрос достаточно глубоко — это нужно время, это нужно желание. Не у всех это все получается. И в связи с этим есть, к сожалению, на сегодняшний день помимо отказных кошек и собак еще и отказные мини-пиги», — говорит Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных.

Содержать мини-пигов в многоквартирном доме проблематично. История Равиоля тому наглядное подтверждение.

«Соседи, их это очень раздражало, они жаловались и прямо говорили, что, собственно: «Зачем вы гуляете с едой? Это свинья, она предназначена немного для другого». И начали поступать открытые угрозы, то есть сосед конкретно подходил и говорил хозяевам, что, если вы не уберете свое животное из нашего дома, мы его отравим», — продолжает Елизавета.

Равиолем мини-пига назвали не случайно. По словам сотрудников центра, этот питомец очень добрый, послушный и общительный. Даже для домашних кабанов такое поведение — редкость.

С аппетитом у Равиоля все в порядке. Хозяева слишком баловали мини-пига, в пять месяцев его вес достигает 15 килограммов, при норме максимум три. Если новые хозяева будут следить за питанием, вес мини-пига не превысит 50 килограммов. В Центре реабилитации животных к выбору новых хозяев для Равиоля подошли ответственно. В семье Вероники Конниковой это не первый мини-пиг. Предыдущего питомца забрали бабушка с дедушкой.

«Папа у нас очень их любит и ребята. Вчера вот мы приезжали знакомиться с ребенком, он прямо весь такой ехал на взводе: «Мама, когда нам его отдадут? Почему нам его вообще сегодня не отдали?» — потому что, говорю, сегодня знакомиться ездили. Да, малыш?» — рассказывает Вероника Конникова, новая хозяйка мини-пига.

Места для прогулок у Равиоля будет достаточно. Новые хозяева живут в своем доме.