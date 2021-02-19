Жительница Техаса пожаловалась: Байден не помогает замерзающему штату





Техас, который накрыло арктическими морозами, оказался не готов к стихии. Около четверти потребителей электроэнергии в штате Техас остаются без света из-за снежной бури. Людям приходится заряжать телефоны и греться в автомобилях. Дороги обледенели, невозможно добраться на работу, а магазины и школы закрыты. Насколько эффективна помощь властей США и как американцы выживают, рассказала жительница Хьюстона (штат Техас) Робин Висадж в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас в Техасе температура порядка -1 градуса. Минимальная отметка, которая была зафиксирована, -11. Дома, к сожалению, сейчас всего +6 градусов, потому что шел ледяной дождь. Из-за этого нет электричества и возникают перебои с мобильной связью. Мне приходится бегать в машину заряжать свой телефон от прикуривателя», — рассказала Робин Висадж.

По ее словам, службы обещают отремонтировать энергоснабжение и электросети, но с понедельника продолжаются постоянные отключения электричества.

«Мы, техасцы, не привыкли к такому образу жизни. Мы также не понимаем, где произошел социальный разрыв со службами», — отметила жительница Хьюстона.

Она также сообщила, в городе Галвестон сообщили о десяти погибших, поэтому туда были заказаны несколько мобильных моргов для тел — рефрижераторов.

Вместе с этим сам Джо Байден никак не помогает жителям Техаса, заявила американка.

«Байден! Я ничего от нашего старичка не слышала. Он еще ничего не сказал! И вообще непонятно, что с ним происходит!» — высказалась Робин Висадж.

Жительница Хьюстона надеется, что погода улучшится к выходным.

Отметим, от резкого похолодания в Техасе страдают не только люди. Так, на территории штата черепахи окоченели и впали в анабиоз из-за низких температур во время сильного шторма. Более 4000 черепах пришлось эвакуировать.

Ранее ФАН сообщал, климатолог объяснил аномальные морозы в Техасе.