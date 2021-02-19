Эксперты объяснили, почему доступность ипотеки адресными мерами — оптимальный вариант

Оставить льготную ипотеку для отдельных регионов или категорий заемщиков — это будет оптимальным вариантом, чтобы не допустить роста долгов граждан и сложностей в банковской системе. Подробнее — в материале ФАН.

Доступность ипотеки

Доступность ипотеки в России необходимо обеспечить адресными мерами, включая поддержку заемщиков в регионах и молодых семей. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — заявила Набиуллина на вопрос «РИА Новости» о возможности снижения ставок по ипотеке.

Она напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и льготной ипотеки под 6,5%, которая сейчас провоцирует рост цен на жилье.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — уточнила она.

Поддержка семей

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода обратил внимание, что адресные меры поддержки для заемщиков, конечно, это очень хорошая инициатива председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Важно понимать, что сегодня все монетарные власти России должны усиливать свою работу во благо развития социальных программ в стране. Насколько новые идеи будут качественно реализованы — пока не известно.

«Думаю, что у многих многодетных семей и граждан, проживающих в малых городах и на сельских территориях, должен уже в этом году наступить настоящий праздник, если они получат ипотечное кредитование под 4–5% годовых. Важный прокол в прошлом году случился в диспропорции между ожиданиями ЦБ и поведением девелоперов. Цены на недвижимость в крупных городах взлетели на 20–40%. Это настоящий беспредел, а не рыночное ценообразование. Российские банки в целом далеки от аномальных процентов по кредитованию граждан, в лучшем случае их ипотечные кредиты в два раз выше ключевой ставки. Это называется грабежом, а не поддержкой населения и следованию политике ЦБ», — уверен Андрей Лобода.

Он отметил, что сегодня очень важно поддержать многодетные семьи. Именно они входят в разряд колеблющихся — брать или не брать ипотеку. И важно стимулировать строительство жилья за городом. Это обойдется дешевле гражданам и будет стимулировать рождаемость. В дорогой высотке крупного города муж и жена думают о многолетнем графике погашения кредитов, а не о детях.

«Отдельное расследование нужно провести по ценообразованию жилья. Себестоимость жилья в крупных городах страны — огромная серая зона и колоссальный маргинальный бизнес для монополистов-застройщиков, чьи представители активно работают в городских думах и лоббируют реализацию новых и новых проектов, приводящие к уплотнению городов. Себестоимость одного квадратного метра жилья в той же Москве вряд ли превышает 100 тысяч руб. Однако с прошлого года этот метр жилья уже продают в 2–3 раза дороже. Неплохо устроились», — заключил Андрей Лобода.

Выбрать оптимальный вариант

Как отметил Леван Назаров, льготная ипотека, которая была запущена в прошлом году, вызвала ажиотажный спрос. В результате цены на недвижимость в стране выросли в среднем на 12–17% в зависимости от региона.

«В свою очередь россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму — более 4 триллионов рублей. Если программа будет продлеваться и дальше (а она продлена до июля текущего года), это может привести к возникновению пузыря и росту просроченной задолженности. Ведь доходы граждан в прошлом году серьезно снизились и восстанавливаться будут долго», — пояснил Леван Назаров.

Поэтому, считает эксперт, оставить льготную ипотеку для отдельных регионов или категорий заемщиков — это будет оптимальным вариантом, чтобы не допустить роста долгов граждан и сложностей в банковской системе.

Ранее эксперт рассказал, что недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует медленней в цене. Несмотря на то, что лето весомо изменило рыночный сценарий (пандемия, заниженная ипотека и амплитудные скачки курса валют), ощутимого понижения стоимости недвижимости в аналитическом поле не наблюдается.